Neuer Absatzrekord: So viele Flaschen hat Jägermeister verkauft

Die Jägermeister Mast SE aus Wolfenbüttel verzeichnet für das vergangene Geschäftsjahr einen neuen Absatzrekord: Weltweit verkaufte der Kräuterlikör-Hersteller 120,7 Millionen 0,7-Liter-Flaschen. Das waren 8,1 Prozent mehr als noch 2021, als das Unternehmen mit 111 Millionen verkauften Flaschen bereits den bis dahin größten Absatzerfolg gefeiert hatte – trotz Corona-Pandemie. Wie die Wolfenbütteler am Donnerstag mitteilten, konnten andere Märkte nun im vergangenen Jahr den Einbruch des Geschäfts in China und Russland mehr als ausgleichen.

In China musste Jägermeister infolge der strengen Null-Covid-Strategie massiv sinkende Verkaufzahlen hinnehmen. In Russland hatte das Unternehmen darüber hinaus sein Geschäft ganz eingestellt wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Weltweit wird die Spirituose aber weiterhin in mehr als 150 Ländern verkauft. „Wir sehen weiter großes Potenzial in nahezu allen weltweiten Regionen“, erklärte der Jägermeister-Vorstandschef Michael Volke.

Südafrika ist drittgrößter Markt

Im vergangenen Jahr legte nach Unternehmensangaben vor allem der Absatz in West- und Osteuropa, in Nord- und Lateinamerika sowie in der Region Mittler Osten/Afrika zu, mit zweistelligen Zuwächsen. Die Märkte Deutschland und Großbritannien verzeichneten demnach ebenfalls positive Absätze. Hervor hebt das Unternehmen Südafrika, das Land habe sich innerhalb kürzester Zeit mit rund zehn Millionen verkauften Flaschen zum drittgrößten Markt für Jägermeister entwickelt.

Gut entwickelt hat sich den Wolfenbüttelern zufolge auch das Reisegeschäft an Flughäfen, an denen der Hersteller zweistellige Absatzsteigerungen erzielte. Angaben zu Umsatz und Gewinn macht Jägermeister nicht.

Für 2023 rechnet Jägermeister nur mit leichtem Wachstum

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Ausblick des Spirituosenherstellers allerdings verhalten optimistisch. „Das Konsumklima befindet sich aktuell vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten sowie hoher Inflation verbunden mit steigenden Energiekosten weltweit auf einem niedrigen Niveau“, erklärte Jägermeister-Chef Volke. Das Unternehmen plant laut Mitteilung deswegen „konservativ und mit einem lediglich moderaten Wachstum für seine Kernmarke Jägermeister“.

Für die Tequila-Marke Teremana rechnet Jägermeister hingegen mit einer anhaltend starken Nachfrage und Marktanteilsgewinnen in den USA. Die von dem Schauspieler Dwayne „the Rock“ Johnson 2020 gegründete Tequila-Marke verkaufte sich in Nordamerika vergangenes Jahr 11,7 Millionen mal, was einem Absatzplus von 43 Prozent entspricht.

Verkaufsstärkster Kräuterlikör der Welt

Jägermeister vertreibt zudem seit 2018 einen Gin namens „Gin Sul“ einer Hamburger Manufaktur. „Sie wird vertrieblich weiter gestärkt und überregional aufgebaut“, hieß es von dem Unternehmen.

Jägermeister ist eigenen Angaben zufolge der verkaufsstärkste Kräuterlikör der Welt. Er wurde von dem Wolfenbütteler Curt Mast entwickelt und 1935 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat seinen Sitz nach wie vor in Wolfenbüttel und stellt dort den Likör her. Abgefüllt wird er in einem Werk in Wolfenbüttel-Linden sowie im Werk in Kamenz in Sachsen. Jägermeister beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeitende.