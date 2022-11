Teurer Truthahn: Inflation verhagelt Thanksgiving

Mo., 21.11.2022, 17.53 Uhr

Thanksgiving ist einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Doch in diesem Jahr müssen Verbraucher für die Puten viel tiefer in die Tasche greifen als früher. Einige werden wohl ganz auf den Braten verzichten müssen.

