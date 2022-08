Rhein bei Kaub: Niedrigwasser setzt Schifffahrt zu

Sa, 13.08.2022, 16.23 Uhr

In Kaub in der Nähe der Loreley ist der Wasserstand des Rheins unter 40 Zentimeter gefallen - eine Art Mindestmaß für die Schifffahrt. Auch in den kommenden Tagen wird kein nennenswerter Regen in der Region erwartet. of the Kaub water level gauge and the Rhine

Video: Wissenschaft, Technik, Forschung, Umwelt, Katastrophe, Unglück, Wirtschaft und Finanzen