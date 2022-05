Baerbock: Russland führt "Getreidekrieg" in der Ukraine

Sa, 14.05.2022, 13.40 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wirft Russland vor, in der Ukraine einen "Getreidekrieg" zu führen. Baerbock sprach nach dem Treffen der G7-Außenminister in Schleswig-Holstein von einem "ganz bewusst gewählten Instrument in einem hybriden Krieg". Moskau wolle damit "den Nährboden für neue Krisen" bereiten.