Zahlreiche Tote und Verletzte bei Hotel-Explosion in Havanna

Sa, 07.05.2022, 11.47 Uhr

Bei einer Explosion in einem Luxushotel in Havanna sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück in der kubanischen Hauptstadt verletzt. Mutmaßliche Unglücksursache ist ein Gasleck.