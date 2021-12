Golf verliert Dauer-Spitzenplatz

Er hat sich schon seit Monaten angedeutet – nun ist er da, der Dammbruch in Wolfsburg. Im November verlor der Golf in Deutschland seine Spitzenposition als beliebtestes Auto der Kompaktklasse. Das geht aus der Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten war der Golf in dieser Klasse Spitzenreiter. Eine exakte Statistik über die Dauer führt das KBA nicht.

Fest steht nun: Diese Ära endete im November. Immerhin: Abgelöst wurde der Golf vom Skoda Octavia – einem Verwandten aus dem VW-Konzern.

Ohne Zweifel gibt die Statistik der Neuzulassungen in Deutschland derzeit nur ein verfälschtes Bild wieder. Dafür sorgt vor allem der Chipmangel, der auch in Wolfsburg zu Produktionsunterbrechungen führt. Der Golf verliert also nicht abrupt in der Käufergunst.

Aber: Das Abrutschen in der Zulassungsstatistik allein auf den Chipmangel zurückzuführen, wäre ebenso falsch. Andere Volumenmarken wie Skoda, die zunehmende Beliebtheit von SUV und von Elektro-Fahrzeugen setzen dem Golf zu. Er wird von vielen Seiten attackiert. Das ist auch ein Grund, warum der Betriebsrat für das Stammwerk Wolfsburg ein zusätzliches elektrifiziertes Modell fordert, um die Auslastung zu erhöhen und damit die Kosten zu senken.

Tesla verdrängt 3er BMW

Nach Angaben des KBA wurden im November in Deutschland 3307 Skoda Octavia neu zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 10,7 Prozent im Segment der Kompaktklasse. Zahlen für nachrangige Modelle wie den Golf liegen noch nicht vor. Zum Vergleich: Im Oktober wurden 3843 Gölfe neu zugelassen, der Marktanteil lag bei

12,8 Prozent. Eine weitere Auffälligkeit: Im November verdrängte das Model 3 von Tesla den 3er BMW von Platz 1 der beliebtesten Mittelklasse-Fahrzeuge.