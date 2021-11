Corona-Ausbruch in Ischgl: Ermittlungen eingestellt

Mi, 24.11.2021, 12.27 Uhr

Der österreichische Wintersportort Ischgl wurde zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 zu einem der ersten Corona-Hotspots in Europa. Jetzt hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen dazu eingestellt. from Ischgl, one of Europe's first major coronavirus clusters