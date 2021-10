VW/Wolfsburg VW: Kurzarbeit in der Golffertigung läuft Ende Dezember aus

In der Golf-Fertigung gibt es nur noch bis Ende des Jahres Kurzarbeitergeld. Danach muss eine dreimonatige Pause eingelegt werden.

Wolfsburg. Die Lage in der größten Fabrik des Konzerns wird immer dramatischer. In der Fertigung 1 läuft in wenigen Wochen die Kurzarbeitsregelung aus.