Braunschweig. Unentschlossene können sich per Whatsapp oder Telefon bei der Handwerkskammer für ein beratendes Gespräch zum Thema Ausbildungen melden.

Ausbildung Handwerk – 300 freie Lehrstellen in unserer Region

Die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade verzeichnet Ende Juli noch rund 300 freie Lehrstellen im Kammerbezirk. Das teilte die Handwerkskammer am Freitag mit. Hauptgeschäftsführer Eckhard Sudmeyer motivierte zu einem späteren Ausbildungsbeginn: „Eine Ausbildung kann auch nach dem traditionellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August begonnen werden“, sagte er. Sudmeyer empfahl jungen Menschen zudem, „die Ferienzeit (zu) nutzen und sich über die verschiedenen Berufe (zu) informieren oder Schnupperpraktika (zu) absolvieren“.

Elektroniker, Metallbauer und Friseure gesucht

Viele Lehrstellen gibt es laut Kammer für Elektroniker, Metallbauer und Friseure, die zusammen mit den Kfz-Mechatronikern und Anlagenmechanikern zu den Top 5 der beliebtesten Ausbildungsberufe gehörten. Mehr Informationen zu den freien Lehrstellen finden Interessierte demnach unter

www.lehrstellenradar.de und in der gleichnamigen App. Jugendliche und Eltern können sich zudem per Whatsapp oder telefonisch an die Ausbildungsberater der Kammer wenden.



Für die Whatsapp-Beratung können Interessierte Andreas Küpper-Melzer unter (0176) 117 20 030 erreichen. Für die telefonische Beratung steht Christoph Recke unter (0531) 1201-214 zur Verfügung.

hs