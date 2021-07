Bunte Badehütten boomen in der Pandemie in Großbritannien

Sa, 24.07.2021, 13.26 Uhr

Wie in anderen Ländern entdecken in Großbritannien viele Menschen in der Corona-Pandemie den Kurzurlaub an den heimischen Stränden neu. Einfache bunte Strandhütten, früher zum Umziehen gedacht, boomen - die Preise haben kräftig angezogen.