Gaddafis altes Hauptquartier wird zum Zufluchtsort für Obdachlose

Di, 22.06.2021, 14.11 Uhr

Wie sehr Libyen mit den Folgen der Herrschaft von Muammar al-Gaddafi zu kämpfen hat, zeigt sich in dessen früherem Hauptquartier in der Hauptstadt Tripolis. In der weitgehend zerstörten Festungsanlage haben obdachlose Familien ein neues Zuhause gefunden.