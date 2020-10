Neben einer Wohnung als Kapitalanlage gibt es andere Möglichkeiten, von Immobilien zu partizipieren – ohne gleich mehrere Hunderttausend Euro investieren zu müssen.

Da wegen der hohen Preise die Rendite von selbst vermieteten Immobilien ohnehin niedrig ist, lohnt ein Blick auf die anderen Immobilienanlagen. Unsere Redaktion zeigt drei Möglichkeiten, mit Kapitalanlagen von Immobilien zu profitieren, und was es dabei zu beachten gibt.

Immobilien als Geldanlage: Variante 1: Offene Immobilienfonds

Die Idee klingt gut: mit kleinen Beträgen von großen Immobilien zu profitieren, die sich ein Kleinanleger niemals leisten könnte. Diese Investmentfonds investieren das Geld der Anleger vor allem in Bürogebäude, Einkaufszentren, Lager und Hotels.

Erträge aus Mieteinnahmen und Objektverkäufen werden an die Anleger ausgeschüttet. Im Schnitt brachten offene Immobilienfonds im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,9 Prozent. Über 100 Milliarden Euro haben Anleger in diese Fonds investiert.

Es drohen Abwertungen der Immobilien

Doch künftig stehen diese Fonds vor harten Einschnitten: geschlossene Geschäfte, verwaiste Einkaufszentren, leere Büros. Viele Betreiber von Gewerbe­immobilien haben die Corona-Krise deutlich zu spüren bekommen. Auch nach dem Lockdown ist offen, ob Mieten wie gewohnt an die Fonds fließen werden.

„Bei den Shoppingcentern wird es Mietminderungen und Mietausfälle geben, auch um drohende Insolvenzen abzuwehren“, sagt Sonja Knorr, Analystin der Ratingagentur Scope. Das habe Auswirkungen auf die Einnahmen der Fonds und längerfristig auf die Bewertung der Objekte. Es drohen Abwertungen.

Büroflächen könnten in Zukunft weniger werden

Auch im Bürobereich sieht Knorr einen etwas geringeren Flächenbedarf der Unternehmen. Experten rechnen damit, dass künftig 20 bis 30 Prozent weniger Büroflächen benötigt werden. Doch die offenen Immobilienfonds investieren vorwiegend in Bürogebäude und in die durch die Krise stark getroffenen Bereiche des Einzelhandels sowie der Gastronomie.

So hat die Ratingagentur Scope zwölf offene Immobilienfonds herabgestuft. Darunter befinden sich die drei größten Fonds der Branche, der Deka Immobilien Europa, der Hausinvest von Commerzreal sowie der UniImmo Europa, die je eine Rankingstufe einbüßten. Die Expertin rechnet für 2020 mit einer Durchschnittsrendite der offenen Immobilienfonds von 1,5 bis zwei Prozent.

Anleger können mit einem Investment abwarten, bis deutlicher sichtbar wird, wie die offenen Immobilienfonds durch die Corona-Pandemie kommen. Alternativ bieten sich offene Immobilienfonds an, die vorwiegend in Mietwohnungen investieren. „Wohnimmobilien haben sich als sehr krisenfest erwiesen“, sagt Knorr. Dazu gehören die Fonds Fokus Wohnen Deutschland, der Swiss Life Living and Working und der Wertgrund WohnSelect.

54 Prozent werden in Fonds in Bürogebäude investiert. Doch die stehen durch die Corona-Krise stark unter Druck. Foto: Frank HasseHa / HA

Variante 2: Immobilienaktien

Wer sich an Aktien traut, muss mit größeren Schwankungen rechnen. Wenn es an der Börse abwärtsgeht, werden auch Immobilienaktien nicht verschont. Doch sie haben sich nach dem Einbruch im März wieder erholt. Im Deutschen Aktienindex (DAX) sind zwei Immobilienaktien vertreten: Vonovia und Deutsche Wohnen.

Beide Papiere stehen heute im Aktienkurs besser da als vor der Krise und zeigen auf Sicht eines Jahres eine Wertentwicklung von gut 30 Prozent. „Unser Geschäft ist stabil, es gibt kein Drama“, sagt Vonovia-Chef Rolf Buch. Nur rund ein Prozent der Mieter habe sich bisher gemeldet, weil sie infolge der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien. Die Deutsche Bank und die Berenberg-Bank raten zum Kauf der Aktie, die DZ Bank sieht den fairen Wert der Aktie mit knapp 60 Euro als erreicht an, rät das Papier zu halten.

Die Deutsche Wohnen hat die Lufthansa kürzlich im DAX ersetzt und erhofft sich so weiteres Kurspotenzial. Deutsche Bank und Warburg raten zum Kauf. Allerdings hat die Deutsche Wohnen viele ihrer Wohnungen in Berlin. Die Landesregierung verfolgt eine restriktive Mietenpolitik. Der Blick auf den Mietendeckel in Berlin ist für die DZ Bank ein Grund, die Aktie nur mit „halten“ einzustufen.

Alstria Office und Deutsche Euroshop kämpfen mit den Folgen der Pandemie

Auch bei den Immobilienaktien gibt es Werte, die die Pandemie nicht unbeschadet überstanden haben. Aktien des Bürogebäudebesitzers Alstria Office oder des Shoppingcenterbetreibers Deutsche Euroshop sind von einer Erholung weit entfernt.

Euroshop hat während des Lockdowns mehr als 60 Prozent an Wert verloren, die Dividende wurde gestrichen. Chancen ergeben sich hier für risikobewusste Anleger. So rät Warburg bei Alstria Office zu einem Kauf und rechnet mit einem Kursplus von rund 25 Prozent.

Deutsche Euroshop kämpft dagegen mit strukturellen Problemen in der Branche. Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler stufte die Papiere von „halten“ auf „verkaufen“ ab. Die Coronavirus-Krise dürfte den Drang der Konsumenten zum Onlineshopping beschleunigen und Druck auf einige Mieter des Einkaufszentren-Betreibers ausüben, so der Experte.

Um Leerstände zu vermeiden, müsse das Unternehmen niedrigere Mieten hinnehmen. Dagegen hält Karsten Oblinger von der DZ Bank die Bilanzsituation der Euroshop trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen für sehr solide und die Aktie für unterbewertet.

Variante 3: Immobilienaktien im Paket

Wer sich die Auswahl einzelner Immobilienaktien nicht zutraut, kann sie auch im Paket mit einem ETF erwerben. Diese Exchange Traded Funds bilden die Entwicklung eines Index nach, und solche gibt es auch für den Immobilienbereich.

Vorteile dieser Anlage: breite Diversifizierung, kostengünstige und unkomplizierte Anlage. Dafür muss man sich mit einem vorgegebenen Portfolio abfinden. Die Rendite kann nicht besser als im Marktdurchschnitt ausfallen.

Der BNP Paribas Easy FTSE Epra/Nareit Developed Europe investiert in europäische Immobilienaktien mit Schwerpunkt in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Schweden. Mehr als 30 Prozent des Bestands entfallen auf Wohnimmobilien.

Mit Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien hat man gleich drei Wohnimmobilienaktien aus Deutschland im Depot. In den vergangenen fünf Jahren brachte dieser ETF eine durchschnittliche Rendite von 4,4 Prozent. Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property investiert weltweit, hat aber einen hohen US-Anteil von 55 Prozent. Da Dollar die Fondswährung ist, gibt es ein Währungsrisiko. In den vergangenen fünf Jahren brachte dieser ETF eine durchschnittliche Rendite von 3,3 Prozent.

