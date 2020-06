VW-Werkleiter Salzgitter: „Wiederanlauf funktioniert super“

Andreas Salewsky ist seit über einem Jahr Chef eines der wichtigsten Unternehmen in Salzgitter: Der 50-Jährige hat die Leitung des Komponentenwerks von Volkswagen in Beddingen in einer Zeit übernommen, in der es den größten Umbruch seiner bald 50-jährigen Geschichte erlebt. Im Interview mit Redakteur Jürgen Stricker spricht der Maschinenbau-Ingenieur über den Umbau des Werkes, den langsamen Abschied vom Diesel-Motor, die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, den Kulturwandel bei VW, Corona, den Aufstieg zum Salzgitteraner Werkleiter und den persönlichen Arbeitsalltag als „Außenminister“.

An einer Frage kommen wir in Zeiten der Corona-Pandemie gleich zum Beginn dieses Interviews nicht vorbei: Wie geht es Ihnen und der Mannschaft im VW-Werk Salzgitter, Herr Salewsky?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen einen tollen Job gemacht. Zusammen mit dem Betriebsrat haben wir im Werk die bei Volkswagen einheitlichen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Corona umgesetzt. Federführend dafür war der eingesetzte Krisenstab, der alle Aktionen koordiniert hat. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die in dieser besonderen Situation im Einsatz für unser Werk waren.

Welche Auswirkungen hatte und hat das Corona-Virus auf die Produktion? Bekommen Sie von Zulieferern noch alle zum Motorenbau notwendigen Teile? Produzieren Sie derzeit oder als Folge von Corona perspektivisch weniger Motoren?

Aufgrund der Corona-Pandemie, den einhergehenden Versorgungsengpässen sowie damit verbundenen unkontrollierbaren Störungen der Lieferströme, mussten wir unser Produktionsprogramm in Salzgitter anpassen. Nach dem Lockdown haben wir angefangen, das Werk und die Produktion schrittweise hochzufahren. Der Wiederanlauf hat bis heute super funktioniert. Das war eine tolle Teamleistung.

„Mischung aus Traumjob und persönlicher Herausforderung“

Sie sind seit 1999 bei Volkswagen, haben sich immer weiter hochgearbeitet und leiten seit dem 1. Mai 2019 das Werk der Volkswagen Group Components Salzgitter. Ist damit für Sie ein Traum in Erfüllung gegangen?

Ja, es ist toll, dass ich hier am Standort den Veränderungsprozess begleiten darf. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber das ist schon eine einmalige Aufgabe. Und es ist auch eine extrem verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe. Deswegen ist es eine Mischung aus Traumjob und persönlicher Herausforderung, die auch die Familie mitträgt.

Vor drei Jahren habe ich ein Interview mit Ihrem Vorgänger Christian Bleiel und dem damaligen Salzgitteraner VW-Betriebsratschef Andreas Blechner geführt. Thema war seinerzeit auch, dass das Werk bis 2030 in Summe 500 Mitarbeiter abbaut und perspektivisch zwischen 5000 und 6000 Mitarbeiter haben wird. Gilt das weiterhin?

Wir bauen in dem einen oder anderen Bereich derzeit Arbeitsplätze ab – über Renteneintritte und Altersteilzeitprogramme. Zugleich schaffen wir neue Arbeitsplätze im Geschäftsfeld Batteriezelle und der Stator-/Rotorfertigung für die e-Maschine. Neue Mitarbeiter führen wir auch über unsere Auszubildenden zu, etwa 100 in jedem Jahr. Arbeitsplätze entstehen auch im eigenständigen Zellfertigungs-Joint Venture Northvolt Zwei. Wenn man das alles zusammennimmt, wird es zwar einerseits eine Reduzierung geben. Doch der steht an anderer Stelle ein Aufbau gegenüber. Die künftige Gesamtzahl der Mitarbeiter kann ich konkret aber noch nicht nennen.





Bis zu 1600 Arbeitsplätze bei Northvolt

VW-Werkleiter Andreas Salewsky beim Interview in seinem Büro im VW-Werk Salzgitter. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Wie viele Mitarbeiter sollen bei Northvolt Zwei eine Beschäftigung bekommen?

In einem ersten Schritt sollen mit der bereits entschiedenen Jahreskapazität von 16 Gigawattstunden rund 700 Arbeitsplätze entstehen. Wenn in einem zweiten Schritt eine Gesamtkapazität von 24 Gigawattstunden entschieden und umgesetzt werden sollte, dann könnten es bis zu 1600 Mitarbeiter sein.

Die Motorenfertigung am Standort Salzgitter, heißt es in vielen Medienberichten immer wieder so schön, muss heute das Geld für die Technologie von morgen verdienen. Im Zuge des Transformationsprozesses hin zu einem Werk für Batteriezellen und E-Komponenten werden nach und nach weniger Verbrenner in Salzgitter gebaut. Vor drei Jahren fertigten die Mitarbeiter in Salzgitter 1,6 Millionen Motoren? Wie viele waren es im vergangenen Jahr, und wie viele sind für 2020 geplant?

Im vergangenen Jahr waren wir bei einer Größenordnung von 1,34 Millionen Motoren unterwegs. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir unsere Motorenproduktion anpassen. Wie viele Motoren wir in diesem Jahr produzieren werden, lässt sich aktuell nicht vorhersagen.

Hat sich nach dem Diesel-Skandal etwas Grundlegendes bei der Motorenproduktion in Salzgitter geändert? Gibt es im Werk etwa besondere Prüf- oder Testmechanismen, um Abgaswerte zu kontrollieren?

Das Motorsteuergerät, in dem die Motorsoftware enthalten ist, ist kein Umfang des Motorenwerkes. Wir haben in der Motorenproduktion daher keine Zusatzprüfungsschritte eingeführt.

Das heißt, die Softwareprüfung erfolgt hier am Standort nicht?

Nein, das ist eine Applikation, die zum Motorsteuergerät gehört, und das liegt komplett in den Händen der Entwicklung. Und das Motorsteuergerät wird auch rein physisch im Fahrzeug verbaut und nicht im Motorenwerk. Und es beinhaltet zusätzlich auch fahrzeugspezifische Umfänge.

„Batteriezell-Know-how am Standort Salzgitter eine super Sache“

Kommen wir zur Zukunft des Werkes: Welches sind die nächsten großen Schritte beim Umbau des Werkes?

Zum einen ist jetzt das Genehmigungsverfahren für die geplante Batteriezellfabrik wichtig. Es wird ein Meilenstein sein, wenn man sagen kann, wir können Ende des Jahres mit den Bauarbeiten oder den vorbereitenden Tätigkeiten starten. Dann haben wir seit Januar das neue Geschäftsfeld Batteriezelle, das vor zwei Jahren als Center of Excellence Batteriezelle hier in Salzgitter gestartet war. Die Batteriezelle wird einen nennenswerten Aufbau beim Personal in den nächsten Jahren einleiten. Dass das ganze Batteriezell-Know how des Konzerns jetzt hier am Standort Salzgitter ist, ist wirklich eine super Sache.

Ist das etwas, das Sie stolz macht?

Ja klar. Das ist klasse für einen Technologiestandort, die Technologien mitzubestimmen und voranzutreiben. Für uns ist es eine besondere Chance, weil wir genau in diesen Bereich Leute transferieren können, wenn wir die Motorenproduktion herunterfahren. Das ist aber auch eine herausfordernde Aufgabe. Denn noch haben wir ein hohes Motorenvolumen, aber eben auch schon Bedarfe im neuen Geschäftsfeld Batteriezelle. Das ist ein Spagat. Deshalb müssen wir auch immer wieder im Werk betonen, dass wir die Parallelität der einzelnen Welten haben: vom Geschäftsfeld Zelle über das Joint Venture und die Rotor-Stator-Fertigung für die E-Maschine bis hin zum klassischen Motor. Das ist unser größtes Pfund, denn die große Flexibilität macht uns zukunftssicher. Das haben wir auch mit Blick auf die Veränderungen in der Produktion von Diesel- und Ottomotoren gesehen. Wir haben hier in den vergangenen Jahren super reagieren können. Das ist eine Stärke.

Pilotanlage Batterie-Recycling soll dieses Jahr starten

Geplant ist auch, dass am Standort Salzgitter eine Pilotlinie für das Batterie-Recycling aufgebaut wird. Wann wird das geschehen, wie habe ich mir eine solche Pilotlinie vorzustellen? Arbeiten dort Mechaniker in einer Halle, die Batterien in ihre Einzelteile zerlegen oder Wissenschaftler in Schutzanzügen?

Das Batterierecycling werden wir voraussichtlich im späteren Jahresverlauf in Betrieb nehmen. Wir werden die Pilot-Anlage zunächst einschichtig fahren, um den Prozess, den wir aus der Konzernforschung und der Technischen Entwicklung übernommen haben, zu validieren. Neben den Mitarbeitern aus unserem Werk, die die Anlage operativ betreiben, unterstützen uns Experten aus der Technischen Entwicklung und der zentralen Entwicklung der Konzern Komponente. Wir demontieren im ersten Schritt das Batteriesystem bis auf Modulebene. Dann gehen die Zellmodule durch einen Trocknungs- und Zerkleinerungsprozess, an dessen Ende die Rohstoffe separiert werden. Das entstehende so genannte schwarze Pulver wird chemisch zerlegt in Rohstoffe, die als Sekundärmaterial im Herstellungsprozess von Batteriezellen wieder verwendet werden können. Das planen wir in Kooperation mit Chemiefabrikanten.

Wie viele Mitarbeiter brauchen Sie zum Aufbau der Pilotlinie?

Das sind im Einschichtbetrieb vier, fünf Mitarbeiter. Hier geht es erst einmal darum, den Prozess zu validieren. Letztlich wollen wir ja einen hohen Grad an Rohstoffen zurückgewinnen. Wenn es uns möglich ist, den Großteil der Rohstoffe wiederzugewinnen, können wir zusammen mit unseren Partnern bewerten, wie wir wirtschaftlich und nachhaltig in eine Großserie einsteigen. Unser Vorgehen in Salzgitter ist Teil eines Blueprints für einen geschlossenen Materialkreislauf, den wir flächendeckend erreichen wollen.

„Echte Vertrauensbasis“ zwischen Werkleiter und Betriebsrat

Bei den vielen Veränderungen im Werk spielt auch der Betriebsrat eine wichtige Rolle. Da werden Sie zwangsläufig auch in regelmäßigen Austausch mit Betriebsratschef Dirk Windmüller stehen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben, und wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Werkleitung und Betriebsrat?

Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, bedingt auch dadurch, dass wir schon fast zwei Jahrzehnte lang zusammenarbeiten. Wir haben aus meiner Sicht eine echte Vertrauensbasis zueinander geschaffen, was sehr, sehr wichtig ist bei so vielen Veränderungen. Und wir haben beide dasselbe Ziel vor Augen, nämlich den Standort vernünftig weiterzuentwickeln.

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Wenn irgendein dringendes Thema ansteht, sind wir sofort im Kontakt. Wir haben aber auch wöchentliche Regelrunden zusammen mit der Personalleitung.

Vom Betriebsrat zur Belegschaft: Wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitern im Werk Salzgitter? Herrschen Zukunftssorgen oder Aufbruchstimmung?

Das ist unterschiedlich. Einen Aha-Effekt gab es bei der Betriebsversammlung im vergangenen Dezember. Da sind Dirk Windmüller und ich sehr ausführlich auf die Ausrichtung des Werkes eingegangen. Man spürte bei den Leuten, dass sie denken ‘Ja, könnte klappten’. Es gab Vertrauen in die Botschaft, dass hier keiner Angst haben muss um seinen Arbeitsplatz. Unabhängig davon, dass es ja die Beschäftigungssicherungszusage bis 2029 gibt. Aber es gibt natürlich Mitarbeiter, die Sorgen haben, wenn es um Bereiche geht, die wir herunterfahren. Das würde mir genauso gehen, wenn ich 20 Jahre in einem bestimmten Bereich tätig war. Oftmals habe ich es aber schon erlebt, wenn wir Schichtsysteme geändert haben, dass es zunächst riesige Vorbehalte gab und dass sich dann alles relativiert. Ich denke, dass das hier ähnlich sein wird.

„Umgang zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern sehr wertschätzend“

Im Zuge des Dieselskandals ist ein kultureller Wandel bei Volkswagen angestoßen worden. Ist dieser Wandel, bei all den anderen großen Herausforderungen am Standort Salzgitter, im Berufsalltag ein großes Thema? Was hat sich konkret in den vergangenen Jahren geändert?

Kulturwandel gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema, wie Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern umgehen. Das lief hier im Werk schon immer sehr wertschätzend. Bei einer solchen Vielzahl an Menschen wird Wertschätzung aber auch einmal mehr und einmal weniger gelebt. Das muss man immer wieder einfordern, auf beiden Seiten. Weitere Themen sind Integrität und Compliance-Anforderungen. Wenn man sich die Fülle an Anforderungen ansieht, an Organisationsrichtlinien, an Vorgaben, verstehe ich, dass man sich nicht immer hundertprozentig sicher ist, ob man das alles berücksichtigt hat. Da gab es viele Nachfragen, weil wir die Mitarbeiter ja auch sehr sensibilisiert haben.

Das VW-Werk Salzgitter wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Geburtstagskinder dürfen sich ja immer etwas wünschen. Was wünschen Sie sich für den Standort Salzgitter?

Lassen Sie mich dazu einen Blick in die Zukunft werfen: 2024 ist das Joint Venture angelaufen und wir haben das Werk gemäß unserer Portfoliostrategie zukunftsfähig umgebaut.

Manchester, Polkowice, Salzgitter – Stationen im Leben von Andreas Salewsky

Aber nun noch ein paar persönliche Fragen, es ist ja Ihr erstes Interview mit uns. Wie war Ihr Werdegang?

Als ich 1999 angefangen habe, hatte ich noch keine Vorstellung, wie mein Berufsweg genau aussehen könnte. Ich war froh über meinen Arbeitsplatz in der Geschäftsfeldplanung, einen Planungsbereich, der sich weltweit um die verschiedenen Motorenwerke kümmert. Da habe ich zum Abschluss ein Jahr lang bei Bentley in der Nähe von Manchester gearbeitet und dort die W12-Motormontage aufgebaut. Dann kam das Angebot, als Unterabteilungsleiter die Serienplanung im polnischen Polkowice zu übernehmen. Das war kein gezieltes Vorgehen, vieles hat sich gefügt. Natürlich muss die Leistung stimmen, Chefs müssen fordern und fördern und der Zeitpunkt muss auch noch der richtige sein.

Wer waren Ihre wichtigsten Förderer?

Das war sicherlich mein erster Chef, der damals Abteilungsleiter in der Planung war. Vorher war ich im Rheinland bei einem Keramikunternehmen als Produktionsingenieur tätig. Die Tätigkeit hatte viel mit Tonnage zu tun und wenig mit Hightech. Daraufhin habe ich mich bei verschiedenen Automobilunternehmen beworben und als erstes das Vorstellungsgespräch in Salzgitter bekommen.

Warum wollten Sie in die Automobilbranche wechseln?

Weil es in der Automobilindustrie die neuesten Fertigungstechniken und die neuesten Planungsprozesse gab.

Wie sind Sie zu dem Job als Werkleiter gekommen? Haben Sie sich darauf beworben, sind Sie darauf angesprochen worden?

Ich war fünf Jahre Fertigungsleiter und hätte das auch gerne noch etwas weitergemacht. Ich hatte eher den Gedanken, vielleicht irgendwann ein kleineres Werk führen zu können, wie zum Beispiel Polkowice, um in kleinerem Maßstab die Abläufe zu üben. Dann hat mich aber unser Geschäftsfeldleiter Herbert Steiner angesprochen und mir die Aufgabe angeboten.

Vom „Innenminister“ zum „Außenminister“

Zuvor waren Sie bis April 2019, Sie haben es erwähnt, Fertigungsleiter im Motorenwerk Salzgitter. Was hat sich mit der Übernahme der Werkleitung für Sie am stärksten verändert?

Der Fertigungsleiter ist eine Art Innenminister und der Werkleiter eine Art Außenminister. Als Fertiger kommt man aus der Ackerfurche kaum heraus. Man fährt morgens ins Werk hinein und abends wieder heraus. Der Werkleiterposten bringt unterdessen sehr viele andere, auch repräsentative Aufgaben mit sich. Die Schnittstellen, auch über die Werkgrenzen hinaus, sind deutlich umfangreicher geworden, nach Wolfsburg und auch zu anderen Standorten.



Wie sieht ein klassischer Arbeitstag aus?

Der Tagesablauf ist relativ gleich. Ich bin immer um kurz vor 7 Uhr auf der Arbeit, sichte die Post, schaue meine E-Mails durch. Dann gehe ich mit meinem Team den Kalender des Tages und der Woche durch: Was steht an? Müssen wir etwas verschieben? Wie bereiten wir uns vor auf die Termine? Vieles hat sich in den vergangenen Wochen auch in die digitale Welt verschoben, wie Meetings, die nun vermehrt online stattfinden. Außerdem gibt es Serientermine übergeordneter Natur. Öffentlichkeitstermine wie in Thiede zur geplanten Batteriezellfabrik kommen oben drauf.

Wann endet der Arbeitstag?

Unterschiedlich, ich versuche ihn spätestens zwischen 18 und 19 Uhr zu beenden.

Bleibt da noch Zeit für Hobbys und Familie?

Für Hobbys wie das Joggen oder eine Radtour habe ich unter der Woche keine Zeit mehr, wenn ich abends zuhause in Wolfenbüttel ankomme. Was mir aber immer noch wichtig ist und gepflegt wird, ist das gemeinsame Abendessen mit meiner Frau und meinem Sohn.