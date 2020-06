So, 07.06.2020, 17.01 Uhr

Der brasilianische Bundesstaat Rio de Janeiro hat am Samstag seine Corona-Beschränkungen gelockert. Gouverneur Wilson Witzel ordnete per Dekret an, dass Bars, Restaurants und Einkaufszentren teilweise wieder öffnen dürfen. Auch einige sportliche Aktivitäten sind wieder erlaubt.