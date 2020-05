Hardenberg Distillery und Dr. Rauwald spenden

In der Krise ganz unbürokratisch Gutes tun –dieses Vorhaben setzte die Hardenberg Distillery gemeinsam mit Dr. Rauwald Reinigungssysteme kurzerhand in die Tat um. Seit April produziert das Spirituosenunternehmen aus Nörten-Hardenberg in der Hardenberg Distillery Ethanol für die Herstellung von Desinfektionsmitteln. Dr. Rauwald Reinigungssysteme benötigt diesen Alkohol, um daraus Desinfektionsmittel herzustellen und abzufüllen.

Auch wenn die Verfügbarkeit für viele wieder gegeben ist, müsse man weiterhin denen helfen, die ohnehin schon hart getroffen sind und weiterhin nur schwer an das Benötigte kommen, erklärt das Unternehmen. Mit der Aktion wolle man auf dem Hardenberg einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Region leisten.

Das Angebot war zunächst für Apotheken gedacht, doch ab sofort werden in Kooperation mit der Firma Dr. Rauwald Reinigungssysteme insgesamt 1.500 Flaschen Desinfektionsmittel an lokale Einrichtungen in und um Northeim und Göttingen gespendet. Darunter Frauenhäuser, Wohnheime, Kirchengemeinden und Tafeln.

Das regionale Projekt der beiden, nur durch eine Straße getrennten Firmen aus Nörten-Hardenberg, wurde in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Die Hardenberg Distillery spendete dafür rund 1.000 Liter Neutralalkohol. Die Dr. Rauwald Reinigungssysteme übernahm die Herstellung und Abfüllung des Desinfektionsmittels. „Unser Desinfektionsmittel soll hauptsächlich an Einrichtungen gespendet werden, die nicht in der Lage sind, Hilfsbedürftige ausreichend zu versorgen“, so Nicolaus Fehling, Vorstand der Hardenberg-Wilthen AG. „Wir haben die Möglichkeit, Ethanol in großen Mengen herzustellen. Zusammen mit Dr. Rauwald Reinigungssysteme können wir nun dort helfen, wo es derzeit besonders nötig ist. Die Krise geht uns alle an.“

Anfang dieser Woche bereits haben Nicolaus Fehling und Dr. Wolfgang Rauwald das Desinfektionsmittel persönlich an einige soziale Einrichtungen übergeben.