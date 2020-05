Gastronomen nach Neustart ernüchtert

Der Neustart nach der Corona-Schließung ist für die niedersächsische Gastronomie ernüchternd verlaufen. Die Branche habe nicht mit Umsätzen gerechnet, die in den Himmel schnellen, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen, Detlef Schröder, am Montag laut einer Pressemitteilung. „Aber die sich jetzt abzeichnenden Umsatzrückgänge sind fatal“, sagte er mit Blick auf eine Mitgliederbefragung zu den ersten Tagen nach der Wiederöffnung.

Seit dem 11. Mai können in Niedersachsen Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Cafés und Kantinen auch zum Verzehr an Tischen wieder öffnen. Neben Hygieneauflagen muss etwa der Zutritt gesteuert werden, Warteschlangen sind zu vermeiden. Gäste müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, das Servicepersonal schon.

Nur in Ausflugsbetrieben lief es am Wochenende gut

Doch nur 70 Prozent der Befragten haben laut Dehoga ihren Betrieb wieder aufgenommen. Von denen mussten 93 Prozent laut der Befragung feststellen, dass die Umsätze noch nicht zur Kostendeckung ausreichen. Verglichen mit dem normalen Umsatz einer Mai-Woche verbuchten drei Viertel weniger als ein Viertel des Umsatzes. Nur 7 Prozent gaben an, dass ihre Umsätze über der Hälfte der Normalumsätze lagen. 893 Dehoga-Mitglieder nahmen an der Umfrage teil, auch aus unserer Region.

Die einzigen Ausnahmen bildeten laut Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Dehoga-Bezirksverbands Land Braunschweig-Harz, Ausflugsbetriebe und Cafés mit Außenbereich, die am Wochenende bei dem guten Wetter teils recht zufrieden mit ihrem Geschäft gewesen seien. Doch vor allem unter der Woche laufe es mau.

Verbandspräsident Schröder sagte: „Unter den aktuellen Voraussetzungen ist ein wirtschaftlicher Betrieb in der Gastronomie kaum vorstellbar.“ Die Hoffnung sei jetzt, dass die staatlichen Einschränkungen schnell weiter gelockert werden. Auch in Kracks Augen sind weitere Lockerungen das A und O. Das aktuelle Zuschussgeschäft würden sich Betriebe nur erlauben, wenn es eine Perspektive für die Rückkehr zur Normalität gebe. „Die gucken sich das maximal drei bis vier Wochen an“ – wenn sich die Situation dann nicht deutlich bessere, mache ein Weiterbetrieb womöglich endgültig keinen Sinn mehr. Gerade Betriebe im ländlichen Raum, die auch stark von Catering und Familienfeiern leben, bräuchten das Geschäft. Mitarbeiter wünschen sich Krack zufolge als weitere Lockerung, statt mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten zu müssen, Gesichtsschutz-Visiere tragen zu dürfen.

Branche fordert Aussetzung der Mindestlohn-Erhöhung

Die staatlichen Zuschüsse könnten die Verluste nur zum Teil ausgleichen, so Krack. Wer sein Restaurant mit der halben Platz-Zahl wieder öffne, brauche etwa den Koch trotzdem die ganze Zeit. Die Einnahmen, die Gastronomen beim Außer-Haus-Verkauf und durch die Wiederöffnung unter Auflagen erzielen, werden bei den staatlichen Zuschüssen angerechnet. Krack meint, dass sich dies wegen der Kundenbindung trotzdem lohnt.

Nun hofft er im Anschluss an die staatlichen Zuschüsse auf einen Härtefallfonds für die Monate Juni bis August für Branchen, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Kunden wiederum könnten Gastronomen mit einer Reservierung helfen, weil diese dann die Belegung effizienter steuern könnten.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Der Dehoga fordert in der Corona-Krise außerdem, die Erhöhung des Mindestlohns im kommenden Jahr auszusetzen, wie am Montag das „Handelsblatt“ berichtete. Die zuständige Mindestlohn-Kommission dürfe nicht die Augen vor der Realität verschließen, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Sie erwarte eine mindestens einjährige Erhöhungspause. Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, plädierte für Zurückhaltung: „Oberste Priorität in dieser Krise sollt der Schutz der Arbeitsplätze und ein möglichst baldiger Abbau der Kurzarbeit sein.“ Aus seiner Sicht sollten alle Beschäftigten, auch Beamte, während der Krise auf Lohnsteigerungen verzichten. Verdi-Vorstandsmitglied Andrea Kocsis hielt dagegen, der Mindestlohn sei ein Beitrag zur Stärkung der Kaufkraft – und diese entscheidend für die wirtschaftliche Erholung.