12.500 Euro wegen Beweisvernichtung im Abgas-Skandal

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat im VW-Abgas-Skandal ein weiteres Ermittlungsverfahren eingestellt – allerdings nicht, weil sich der Verdacht nicht erhärtete, sondern weil der Beschuldigte umfassend aussagte und damit zur Aufklärung des Skandals beitrug. Der VW-Mitarbeiter soll kurz vor Bekanntwerden des Betrugs im Herbst 2015 andere Mitarbeiter durch Andeutungen aufgefordert haben, Beweisdateien zu löschen oder beiseitezuschaffen. Gegen eine Geldauflage von 12.500 Euro wurde das Verfahren nun eingestellt. Das teilte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, Sprecher der Behörde, am Montag auf Anfrage mit.

Nach Zeugenvernehmungen lag demnach zwar nahe, dass der Beschuldigte seine Bemerkungen auch so meinte, wie Mitarbeiter diese umsetzten: als Aufforderung zur Datenvernichtung. Deshalb kamen als Straftatbestände Anstiftung zur Urkundenunterdrückung und Strafvereitelung weiterhin in Betracht. Doch dem – nicht vorbestraften – Beschuldigten wurde zugutegehalten, dass er mit „umfangreichen“ Zeugenangaben erheblich zur Aufklärung des Abgas-Komplexes beigetragen habe.

Zahlreiche Beweisdaten konnten wiederhergestellt werden

Außerdem konnten viele der beiseitegeschafften Dateien wiederbeschafft werden, wodurch der Schaden überschaubar blieb, wie Ziehe unserer Zeitung erläuterte. Deshalb habe die Geldauflage als ausreichend erschienen, um das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Das Amtsgericht Wolfsburg habe der Einstellung des Verfahrens zugestimmt. Der Verdächtige war nach Informationen unserer Zeitung kein Vorstandsmitglied.

Ende April hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie auch ihr Verfahren eingestellt hat, in dem sie zu womöglich zu niedrigen Angaben beim Kraftstoffverbrauch und damit CO 2 -Ausstoß ermittelt hatte. Denn bewusst illegale Manipulationen hätten sich nicht belegen lassen, VW habe die erlaubten Spielräume für sich genutzt. Dabei hatten die Ermittler sechs Beschuldigte im Visier gehabt.

Abschluss der Betrugs-Ermittlungen offen

Nachdem die Staatsanwälte in zwei weiteren Verfahren – zum Abgas-Betrug an sich sowie zum Verdacht der Marktmanipulation – bisher gegen zwölf Beschuldigte Anklage erhoben hatten, ermitteln sie nun noch gegen rund 30 weitere Beschuldigte wegen des Betrugsverdachts bei Stickoxidwerten. Auch die Ermittlungen zum EA 288, dem Nachfolger des Betrugsmotors

EA 189 gehen weiter; sie drehen sich ebenfalls um möglicherweise zu niedrig angegebene CO 2 -Werte.

Wann die noch laufenden Ermittlungen abgeschlossen sein werden und ob weitere Anklagen folgen, ist laut Ziehe offen.