VW hat weitere Notruf-Probleme

Die Probleme mit dem elektronischen Notrufassistenten E-Call betreffen neben dem neuen VW Golf weitere Automodelle des Konzerns. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen könnte es bei Audi und Seat ähnliche Schwierigkeiten geben – derzeit wird dies intensiv geprüft. Die neuen Ausgaben des Audi A3, Seat Leon und Skoda Octavia basieren auf dem gleichen Grundbaukasten wie der Golf 8. Ursache für mögliche Ausfälle soll eine Fehlfunktion der Software sein. Für den Golf und Octavia gilt schon ein Lieferstopp.

Audi erklärte am Wochenende, bisher lasse sich „das Phänomen beim neuen A3“ nicht genau nachstellen. „Wir analysieren weiter, auch weil es kleinere Unterschiede in Hard- und Software gibt.“ Der „Automobilwoche“ sagte ein Sprecher der Ingolstädter Tochter: „Die Grundannahme, dass auch entsprechende Audi-Modelle betroffen sein könnten, ist richtig.“ Bei Seat hieß es: „Zu diesem frühen Zeitpunkt der Analyse bewerten wir die Details und arbeiten an einer Lösung.“ Der neue Skoda Octavia wird ebenfalls auf Fehlfunktionen des Notrufassistenten untersucht. Hier wurden – wie beim Golf 8 – nach Angaben der tschechischen Schwestermarke die Auslieferungen bereits unterbrochen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich Volkswagen auf einen Rückruf der gerade gestarteten neuen Golf-Version einstellen muss. Wie die „Automobilwoche“ mit Berufung auf Konzernkreise berichtet, müssen womöglich mindestens 30.000 Exemplare des wichtigsten VW-Produkts in die Werkstatt. Bei internen Untersuchungen war in einzelnen Fahrzeugen eine nicht verlässliche Datenübertragung am Steuergerät bemerkt worden. Die Funktion des Notrufassistenten sei damit nicht voll zu gewährleisten.

Der Notrufassistent ist seit dem 31. März 2018 Pflichtbestandteil von Autos, die in Europa gebaut werden. Er sendet automatisch und mithilfe von Mobilfunk und Satellitenortung Notrufe, wenn der Fahrer nach einem Unfall selbst nicht Hilfe rufen kann. Eine Entscheidung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zu einem Rückruf und nötigen Software-Update wird in den kommenden Tagen erwartet. Bis auf Weiteres liefert VW den Golf 8 daher nicht mehr aus. Die Produktion gehe vorerst weiter – aber alle Neuwagen würden nun erst einmal auf Lager genommen, hieß es aus dem Konzernumfeld.

Dort wird außerdem berichtet, dass der Werkstatt-Besuch wegen eines Software-Updates beim Elektro-Auto ID.3 nicht mehr nötig sein soll. Wie schon jetzt bei Teslas Automodellen sei die Vernetzung dann so weit, dass eine gute Internetverbindung im zum Beispiel eigenen W-lan ausreicht, um das Update herunterzuladen. Besitzer des Golf 8 werden hingegen noch zur Werkstatt fahren müssen um sich die Software dort aufspielen zu lassen.

Die Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie des Golf 8 setzt sich mit dem Auslieferungsstopp und dem wahrscheinlichen Rückruf fort. Während ein Sprecher das Problem als einen „Compliance-Fall“ bezeichnet, findet Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer die aktuelle Software-Panne des Konzerns „peinlich“. „Der E-Call ist eigentlich eine Standard-Funktion“, sagte er. Für den VW-Betriebsrats, der die Anlaufschwierigkeiten des Brot- und Butter-Modells in der Vergangenheit schon heftig kritisiert hatte, ist das Software-Desaster nun eine weitere Enttäuschung. Ein Sprecher sagte: „Die Schwierigkeiten beim Golf 8 schmerzen die Belegschaft in Wolfsburg und darüber hinaus. Denn am liebsten sind uns natürlich positive Schlagzeilen über unser Kernprodukt. Doch davon sind wir jetzt seit Monaten leider weit entfernt. Wir sind enttäuscht.“ Noch immer fehlten beim Golf wichtige Derivate, etwa der GTI, und Motorvarianten, zum Beispiel der Allrad-Antrieb. „Die Probleme mit dem Notrufassistenten sind jetzt ein weiterer Rückschlag vor allem in der Öffentlichkeit“, so der Sprecher. Schon vor dem Produktionsstart des Golf 8 hatte es Verzögerungen mit der Elektronik-Ausstattung gegeben. 2019 hatte das Werk Wolfsburg deswegen nur knapp 8400 Gölfe produziert, obwohl einst mehr als 100.000 Autos geplant waren.

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte unlängst gefordert, mittelfristig ein zusätzliches Massenmodell am Hauptsitz in Wolfsburg anzusiedeln. Außerdem hatte Osterloh mit Blick auf die Pannenserie beim Golf 8 erklärt: „Ich und meine Kolleginnen und Kollegen erwarten jetzt ein klares Wort von ganz oben.“ Ganz oben – da sitzt Herbert Diess. Der verantwortet als Markenchef nicht nur den Stolz der Marke – den neuen Golf –, sondern auch die Markteinführung des ID.3, der die elektrische ID.-Familie des Konzerns begründet. In die Elektromobilität hat der Konzern Milliarden investiert. „Es ist wichtig, dass der ID.3 klappt“, sagt Branchen-Experte Dudenhöffer. Allzu oft könne sich VW die Software-Probleme nicht mehr leisten.