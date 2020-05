Dramatischer Absatzeinbruch der Marke VW im April

Wolfsburg. In Deutschland verliert sie 67 Prozent, in anderen Ländern Europas 99 Prozent. Mit Kaufanreizen will VW gegensteuern.

Die Zahlen sind erschütternd, die Anspannung ist mit den Händen zu greifen. Die Marke VW verkaufte im April als Folge der Corona-Krise in Deutschland 67 Prozent weniger Autos als im Vorjahresmonat. „Das ist exklusiv gut, ein Spitzenwert in Europa“, sagte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann am Montagmorgen in einer Videokonferenz. In Spanien, Frankreich und Großbritannien habe der Rückgang sogar 99 Prozent betragen, im europäischen Schnitt 83 Prozent. Nicht nur das sei einmalig in der Geschichte des Autobauers, sondern auch die beispiellose Vollbremsung mitten im Frühjahrsgeschäft. Nun will die Konzern-Kernmarke mit einem speziellen Programm den Vertriebsmotor wieder anschmeißen.

Der Kern: VW setzt auf die zunehmende Finanzierung und das Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen. Um beides zu fördern, erhalten die Kunden ab einer Pauschale von 9,99 Euro monatlich eine Art Versicherungspaket, das die Ratenabsicherung beim Verlust des Arbeitsplatzes beinhaltet, Wartung und Inspektion und zudem eine Anschlussgarantie für die gesamte Vertragslaufzeit. Starten soll das Programm am 15. Mai und bis zum 31. Juli laufen. Das Ziel sei, den Kunden die Unsicherheit zu nehmen, sagte Holger Santel, Vertriebschef in Deutschland. Die Unsicherheit unter den Kunden in Deutschland habe ebenfalls eine historische Dimension erreicht, berichtete Stackmann unter Bezug auf eine Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung. Wichtig sei nun, die Wirtschaft schnell und vor allem stotterfrei wieder in Gang zu setzen. Und dazu braucht es Verbraucher, die kaufwillig sind. Dabei gelte zunächst, die hohen Lagerbestände bei Neu- und Gebrauchtfahrzeugen abzubauen. Allerdings sei die Nachfrage bei den Händlern, die seit zwei Wochen wieder ihre Autohäuser geöffnet haben, nicht zufriedenstellend. Stackmann: „Wir kämpfen gegen die zurückhaltende Laune an." Der Vertriebsvorstand hat die Welt wegen der Corona-Krise in verschiedene Zonen eingeteilt. Die größten Sorgenkinder sind für ihn Südeuropa, wo die wirtschaftliche Situation schon vor der Corona-Zeitrechnung nicht rosig gewesen sei, Südafrika und Südamerika, wo der Absatz durch Corona um 80 Prozent zurückgegangen sei. In diesen Regionen sei erst verzögert mit einer Erholung der Märkte zu rechnen. Nord- und Mitteleuropa hätten dank ihrer robusten Wirtschaft bessere Chancen auf eine rasche Erholung, sagte Stackmann. Volkswagen wolle mit Instrumenten wie seinem Ende der Woche startenden Programm versuchen, diese Entwicklung zu beschleunigen. Dafür sei aber auch eine Unterstützung durch den Staat mit Konjunkturprogrammen erforderlich – nicht nur für die Autobranche. Schon zuvor hatten Konzernchef Herbert Diess und Rald Brandstätter, operativer Chef der Marke VW, Kaufprämien für Autos gefordert. In China dagegen, wo das Coronavirus zuerst auftrat, hätten sich die Verkäufe im April wieder nahezu auf Vorjahresniveau bewegt. Auch der Mai werde wieder stabile Zahlen bringen, sagte Stackmann. Das Reich der Mitte hat für die Wolfsburger besondere Bedeutung, dort verkaufen sie etwa 40 Prozent ihrer Produktion. Die Möglichkeit, dass Deutschland und Europa beim Start aus der Corona-Krise etwas von China lernen könnten, hält Stackmann für begrenzt. Dazu seien die Märkte zu unterschiedlich. So überwiegt in China immer noch das Geschäft mit Erstkäufern. Die entscheiden sich nach Angaben des Vertriebsvorstands aktuell verstärkt für einen Neuwagen, weil sie so unabhängig werden wollten vom öffentlich Nahverkehr und dem Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Das könne nicht 1:1 auf Europa mit seinen gesättigten Märkten übertragen werden. Stackmann: „Die Kunden müssen nicht umstellen auf ein neues Produkt." Daher seien Absatzimpulse auch der öffentlichen Hand umso wichtiger. Die Regierung Chinas habe zwar auf dieses Instrument verzichtet, dafür aber andere Barrieren aus dem Weg geräumt. Als Beispiel nannte Stackmann Zulassungsbeschränkungen in den Metropolen. Eine Sonderrolle spielten im April noch die USA. Auf dem für VW vergleichsweise kleinen Markt sind die Verkäufe im vergangenen Monat im Vergleich zum April 2019 „nur" um 35 Prozent zurückgegangen. „Dort ist Corona erst spät angekommen", sagte Stackmann. Die aktuelle Entwicklung und der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten lässt allerdings nicht viel Gutes erwarten. Die Braunschweiger VW-Tochter Financial Services kündigte am Montag an, dass sie auch für die Marken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge entsprechende Programme auflegt. Ein Bestandteil ist stets die Ratenabsicherung bei Arbeitsplatzverlust.