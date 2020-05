Deutsche Bank steigert Geschäftsvolumen auf knapp 6 Milliarden

Die Deutsche Bank steckt mitten im Umbau, und der kostet: 2019 schloss das größte Geldhaus Deutschlands mit einem Verlust von 5,7 Milliarden Euro ab. Das Geschäft der Kernbank habe sich aber stabilisiert, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing bei der Vorstellung der Jahresbilanz Ende Januar. Jetzt weist das Institut für Braunschweig und die Region Niedersachsen-Ost Zahlen vor: Demnach steigerte sich das Geschäftsvolumen – die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen – um 9 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro. Die Zahl der Kunden war mit rund 165.000 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. „Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden“, sagte Andreas Herbst, Sprecher der lokalen Geschäftsleitung.

Das Depotvolumen ist laut Mitteilung um 16 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro gestiegen. Die Kunden hätten in der anhaltenden Niedrigzinsphase verstärkt das Gespräch gesucht. Um höhere Renditen zu erreichen, hätten sie risikofreudiger sein müssen und zum Beispiel Sparguthaben in Wertpapierdepots umschichten müssen. Für 2020 empfiehlt die Deutsche Bank ihren Privatkunden, das Spektrum ihrer Anlagen zu erweitern. „Dass es an den Kapitalmärkten auch drastisch nach unten gehen kann wie in den vergangenen Wochen, ändert nichts an der Tatsache, dass für den Vermögenserhalt und Vermögensaufbau ein Engagement in Fonds und Aktien unverzichtbar ist“, erklärte Carsten Blasche, verantwortlich für die Privatkunden in Niedersachsen-Ost. Wer langfristig investiert sei, hätte in der Vergangenheit auch Rückschläge verkraften können und habe unter dem Strich gute Renditen eingefahren.

Das Kreditgeschäft der Bank legte in Niedersachsen-Ost ebenfalls zu. Es wuchs um 3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, Nachgefragt wurden vor allem Baufinanzierungen und Konsumentenkredite. In einer Unternehmensbank bündelt die Deutsche Bank neuerdings Selbständige, Gewerbetreibende, Geschäftskunden, mittelständische Firmen und Großkonzerne. In Niedersachsen-Ost betreut die Deutsche Bank eigenen Angaben zufolge rund 11.000 Unternehmen. In diesem Geschäftsbereich legte das Kreditvolumen um 7,5 Prozent zu, die Erträge wuchsen um 5,1 Prozent.

In der Corona-Krise hätten die Firmenkunden verstärkt Kredite der Förderbank KfW nachgefragt sowie Liquiditätslösungen. „Bereits in den ersten Tagen der Hilfsprogramme (der Bundesregierung) hat die Bank mehr als 10.000 Anfragen mit Bezug zur Corona-Krise erhalten, davon eine vierstellige Zahl konkreter Kreditanträge. Die ersten Förderkredite wurden bereits in der ersten Woche des Programms ausgezahlt„, heißt es von der Deutschen Bank. Privatkunden fragten vor allem Stundungen von Krediten nach und informierten sich zu den Themen Vermögensabsicherung Sowie Kapitalmarktentwicklung. In den kommenden Wochen rechnet das Institut mit einer deutlich steigenden Nachfrage nach Darlehens-Stundungen.

Zum Marktgebiet Niedersachsen-Ost der Deutschen Bank gehören zwölf Filialen, unter anderem in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Wolfenbüttel, Gifhorn, Peine und Goslar. In ganz Niedersachsen beschäftigte die Bank im vergangenem Jahr 2100 Mitarbeiter, 100 weniger als im Jahr zuvor. Bis Ende 2022 will die Deutsche Bank insgesamt 18.000 Arbeitsplätze abbauen. Wegen der Corona-Krise setzt das Geldhaus den Stellenabbau jedoch erst einmal aus, wie die Bank Ende März mitteilte.