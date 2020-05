„Sammelklage“ gegen VW abgewiesen

Die elfte Zivilkammer des Landgerichts in Braunschweig urteilte, dass der Rechtsdienstleister seine Befugnisse überschreite. Er verfüge nur über eine deutsche Inkasso-Erlaubnis.

Braunschweig. My-Right klagte in einem Pilotfall für einen Schweizer Kunden. Auch für andere ausländische Kläger sieht es nun düster aus.

Das Landgericht Braunschweig hat eine Klage des Rechtsdienstleisters My-Right gegen den VW-Konzern abgewiesen, wie es am Dienstag mitteilte. My-Right hatte für einen Schweizer, der einen Volkswagen mit dem Betrugsmotor EA189 gekauft hatte, auf Schadenersatz geklagt. Der Rechtsdienstleister kündigte am Dienstag an, Berufung einlegen zu wollen.

In der Begründung der 11. Zivilkammer heißt es, dass My-Right nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz nicht dazu legitimiert sei, ausländische – also auch Schweizer – Kläger zu vertreten. Denn der Dienstleister verfüge nur über eine deutsche Inkasso-Erlaubnis. Kenntnisse im Schweizer Recht seien dabei „nicht abverlangt, geprüft und für genügend befunden worden“. Die Überschreitung dieser Befugnis führe dazu, dass die Abtretung der Ansprüche des Schweizer Kunden an My-Right nichtig sei. Der Fall war als eine Art „Pilotfall“ von einer „Sammelklage“ abgetrennt worden, in der My-Right die Klagen von 2004 Schweizer Kunden mit einem Streitwert von mehr als 800.000 Euro bündelte. Darüber hinaus vertritt My-Right rund 6000 VW-Kunden aus Slowenien, deren Klagen ebenfalls in Braunschweig verhandelt werden sollen. Die Klage des Unternehmens für zehntausende Kunden aus Deutschland wird das Landgericht aber voraussichtlich zulassen.