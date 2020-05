Forscher entwickeln Energiespeicher für die Massenfertigung

Noch muss sich das 2019 gegründete Fraunhofer-Projektzentrum Zess – kurz für Zentrum für Energiespeicher und Systeme – in Braunschweig räumlich ganz schön aufteilen. Die Batterieforscher nutzen Laborflächen am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF), haben Büros im Lilienthalhaus am Forschungsflughafen bezogen und arbeiten in Räumen des Fraunhofer-Instituts IST. Aber diese Zwischenlösung spiegelt gut die Idee des Projektzentrums wider: Mit vielen Partnern zusammenzuarbeiten.

Die Wissenschaftler forschen mit insgesamt drei Fraunhofer-Instituten zusammen sowie der TU Braunschweig. „Die Projektzentren gibt es deutschlandweit nur fünf Mal“, erklärt Professor Christoph Herrmann, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Oberflächentechnik IST. „In unserer Region sind gleich zwei: das Zess in Braunschweig und das Projektzentrum Wolfsburg in der Open-Hybrid-Lab-Factory.“ Vorteil der Zusammenarbeit sei, dass viele verschiedene Kompetenzen zusammengeführt werden. So sagt etwa Sabrina Zellmer, Abteilungsleiterin Verfahrens- und Fertigungstechnik im Zess am IST: „Das IST hat jahrelang erforscht und verstanden, wie Dünnschichttechnologie optimiert wird. Dieses Wissen spielt auch für die Batteriezellproduktion eine große Rolle, zum Beispiel wenn es darum geht, Batteriematerialien zu verbessern. Jetzt bauen wir mit der Produktions- und Verfahrenstechnik einen neuen Bereich auf.“

Institutsleiter Christoph Herrmann. Foto: Florian Kleinschmidt / Bestpixels.de

Im Fokus der Wissenschaftler steht die Forschung an einer Festkörperbatterie für Elektroautos. Aber auch für die Luftfahrt, Smartphones und den Werkzeugbereich ist dieser Batterietyp interessant. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien sind die Elektrolyte darin fest. Das macht die Batterie zum einen sicherer, zum anderen ist die Energiedichte darin höher – das heißt, Elektroautos mit einer Festkörperbatterie erreichen eine höhere Reichweite.

Auch die Battery-Lab-Factory der TU Braunschweig forscht zu diesen Festkörperakkus. „Wir am Zess konzentrieren uns aber sehr stark auf die Industrialisierbarkeit, wie also Produktionsprozesse gestaltet werden können, damit wir die Fertigung skalieren können“, sagt Herrmann. Laut dem Professor, der an der TU auch das Institut für nachhaltige Produktion und „Life Cycle Engineering“ leitet, gibt es zwar heute einiges empirisches Wissen über die fertigungs- und verfahrenstechnischen Prozesse während der Batterieproduktion. Aber zugleich gebe es erst wenig analytisches Verständnis darüber, welche Auswirkungen einzelne Prozessschritte auf die Batterieeigenschaften haben. „Das Ziel ist, einzelne Prozessschritte in Prozessketten zu durchdenken, zu planen und zu betreiben“, sagt Herrmann. Dass schließe auch Fabrikelemente mit ein, zum Beispiel die technische Gebäudeausrüstung.

In diesem Zusammenhang sprechen Wissenschaftler auch gern von sogenannten Technologiereifegraden – das Zess strebt von neun Stufen die fünfte bis siebte an: die Vorbereitung einer Massenfertigung von Festkörperbatterien. Wichtige Kunden für das Zess sind laut Herrmann Maschinen- und Anlagenbauer, deren Kunden wiederum die Autohersteller sind.

Das Land Niedersachsen und Fraunhofer finanzieren das Zess jeweils zur Hälfte mit insgesamt rund 60 Millionen Euro. 20 Millionen Euro sind laut Herrmann für Projekte und Personal vorgesehen – das Zess soll einmal rund 100 Mitarbeiter beschäftigen. 40 Millionen Euro sind für Anlagen, Infrastruktur – und das Gebäude eingeplant. Das Projektzentrum soll sich nämlich nicht für immer auf die Räume anderer Forschungseinrichtungen aufteilen. 2023 zieht es in ein eigenes, aus Holz gefertigtes Gebäude in Braunschweig. Es ist der erste CO 2 -neutrale Bau der Fraunhofer-Gesellschaft, wie Herrmann betont.

Dem Professor ist diese Besonderheit wichtig: „Wenn wir junge Menschen in die Region bringen wollen, ist doch die Frage, was sie hierher zieht?“ Der Forschungsflughafen sei mit dem NFF jetzt schon ein Magnet für junge Menschen. Mit dem Zess, das in direkter Nachbarschaft entsteht, werde die Attraktivität weiter gesteigert.

Außerdem brauche die Region auch Einrichtungen, die frühzeitig hoch qualifiziertes Personal ausbilden, das dann in der Region Arbeitsplätze findet. Denn Herrmann ist sich sicher, dass im nächsten Jahrzehnt viele der Jobs in den konventionellen Technologiebereichen verloren gehen werden – auch in der Autoindustrie. Die Entwicklung und Fertigung von Energiespeichern und Systemen könnten hingegen neue Jobs schaffen.