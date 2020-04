Staatsanwaltschaft stellt CO2-Verfahren gegen VW ein

Kurz nachdem im Herbst 2015 bekannt wurde, dass VW millionenfach Stickoxidwerte manipuliert hat, sah es so aus, als hätte VW auch einen CO 2 -Skandal. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelte wegen des Anfangsverdachts, dass auch der Kraftstoffverbrauch und damit CO 2 -Werte deutlich zu niedrig angegeben worden sein könnten. Doch dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte – das Ermittlungsverfahren sei deshalb eingestellt worden.

Die möglichen Straftatbestände lauteten unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung, strafbare Werbung und Luftverunreinigung. Die Staatsanwaltschaft wertete nach eigenen Angaben Gutachten aus, holte selbst welche ein und glich Datensätze von VW mit Messungen des Kraftfahrt-Bundesamtes ab. Auch Erkenntnisse aus anderen Ermittlungsverfahren gegen VW seien eingeflossen. Das Ergebnis: VW habe die Spielräume der bis 2017 geltenden Regeln und noch zulässige Toleranzbereiche für sich genutzt – bewusst illegale Manipulationen hätten sich nicht belegen lassen. Staatsanwaltschaft: Keine Signalwirkung für die anderen Ermittlungsverfahren Die Ermittlungen richteten sich gegen sechs Beschuldigte, nach Informationen unserer Zeitung waren keine Vorstände darunter. Nachdem die Staatsanwaltschaft in anderen Abgas-Verfahren bereits Anklage gegen mehrere Manager erhoben hat – darunter Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn – ermittelt sie nun noch gegen rund 30 Beschuldigte, vor allem wegen des Betrugsverdachts bei Stickoxidwerten. „Die Einstellung des Verfahrens hat keine Signalwirkung für die anderen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“, stellte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, Sprecher der Behörde, gegenüber unserer Zeitung klar. Auch etwaige zivilrechtliche Ansprüche von Kunden seien davon nicht berührt und müssten gegebenenfalls mit Zivilklagen geklärt werden. Die Strafverfolger ermitteln zudem weiterhin zu CO 2 -Werten: Das Verfahren um den Motor EA 288, den Nachfolger des Betrugsmotors EA 189, dreht sich ebenfalls um möglicherweise zu niedrig angegebene CO 2 -Werte, wie Ziehe unserer Zeitung erklärte. VW hatte 36.000 betroffene Fahrzeuge genannt Bei dem nun eingestellten Verfahren habe sich VW zwar Lücken im seinerzeit bestehenden Regelwerk zu den Emissionsmessungen zunutze gemacht. „Aber wir sind keine Moralbehörde“, betonte Ziehe. Um wie viele Fahrzeuge es dabei ging, verriet die Staatsanwaltschaft nicht. VW selbst war nach eigenen Angaben ursprünglich von 800.000 Autos ausgegangen, korrigierte aber ein paar Wochen später, dass „nur“ bei 36.000 Fahrzeugen die CO 2 -Werte „leicht“ abwichen.