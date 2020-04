Trotz Absatzkrise: VW erhöht Preise für viele Modelle

Die Auslieferungstürme in der Autostadt von Volkswagen. Eigentlich ist angesichts des massiven Absatzrückgangs die Zeit für kräftige Rabatte. VW erhöht indes für viele Modelle die Preise um durchschnittlich 2 Prozent.

Die Autobauer kämpfen um staatliche Subventionen zur Ankurbelung des Absatzes. In diesem Umfeld hat VW die Preise erhöht.

Wolfsburg. Volkswagen Pkw hebt zum 30. April 2020 in Deutschland die unverbindliche Preisempfehlung für die Modelle up!, T-Cross, Polo, T-Roc, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat, Passat Variant, Arteon, Sharan und Touareg um durchschnittlich 2 Prozent an. Ausgenommen von dieser Maßnahme sind die Modelle e-up!, e-Golf, Golf GTE, Passat GTE sowie Passat Variant GTE, Passat Conceptline, Passat Variant Conceptline, T-Roc Cabrio und Golf. Optionen werden im Preis nicht angepasst. Das teilte das Unternehmen auf Anfragen der Wolfsburger Nachrichten mit.

Preisanpassungen gibt es in regelmäßigen Abständen. Allerdings verwundert der Zeitpunkt, denn VW leidet bereits seit Jahresbeginn unter massiven Absatzproblemen. Im Gefolge der Coronaepidemie und der langen Produktionspause hatte sich die Situation nochmals verschärft. Die Elektromodelle der Marke werden bereits jetzt durch eine Umweltprämie vom Steuerzahler bezuschusst. Ihre Preise bleiben stabil. Auch beim Golf verzichtete VW auf eine Preiserhöhung. Der Anlauf des neuen Modells litt bislang wegen hausgemachter Fehler bei der Software-Aufspielung. Die Absatzrückgänge beim Golf sind besonders drastisch. Derzeit bemüht sich die die Automobilbranche mit verstärkter Lobbyarbeit darum, eine sogenannte Impulsprämie vom Staat für die Ankurbelung des Absatzes durchzusetzen. Da macht sich eine Preiserhöhung eigentlich nicht so gut.