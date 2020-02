T-Roc-Cabriolet belebt VW-Standort Osnabrück

Staubige Pisten, hohe Dünen, endlose Weiten in der afrikanischen Sahara. Die Rallye Dakar 1980 – damals noch bekannt als „Oasis Rallye“ – war eine der härtesten Herausforderungen des Motorsports. Und es war kein geringerer Renn-Heroe als Freddy Kottulinsky, der vor 40 Jahren nach rund 10.000 Kilometern überraschend den Gesamtsieg einfuhr. Sein Fahrzeug: ein Volkswagen Iltis.

Doch was hat der Sieger-Iltis mit dem Volkswagen-Standort Osnabrück zu tun, wurde er doch ursprünglich bei Audi in Ingolstadt als DKW Munga gebaut? Diese Frage beantwortet das neue T-Roc-Cabriolet, das in Osnabrück gefertigt und in der kommenden Woche seine Fahrpremiere auf Mallorca haben wird. Dabei wird er nämlich von seinem historischen Markenbruder flankiert.

Der Iltis ist im Prinzip so etwas wie der robuste, raubeinige Ur-Ahn des T-Roc-Cabriolets, verkörpert er doch mit seinem hochbeinigen Fahrwerk geländewagentypische Gene, wie auch der erfolgreiche Kompakt-Crossover T-Roc. Auch die „Stoffmütze“ und das „Oben-ohne-Flair“ haben beide Typen gemeinsam, denn das Faltdach des Iltis ist komplett abnehmbar. Viel leichter geht das im 40 Jahre jüngeren Volkswagen. Bereits nach neun Sekunden ist das Verdeck komplett geöffnet – das funktioniert sogar während der Fahrt bei Geschwindigkeiten bis Tempo 30. Das Softtop besteht aus einer vollflächigen Pol-stermatte, dem schwarzen Außenbezug, Innenhimmel und dem Gestänge. Cleveres Detail: Längsnähte des Außenbezuges dienen auf der Mittelbahn und den beiden Seitenteilen als zusätzliche Regenrinne.

Klingt kompliziert. Ist es auch. Aber dank der mehr als 100 Jahre Erfahrung im Cabrioletbau am Standort Osnabrück sind solche mechanischen Wunderwerke kein Problem. Bereits 1913 meldete nämlich ein gewisser Wilhelm Karmann sein erstes Patent an, das aus seiner noch jungen Firma in Osnabrück Jahrzehnte später ein weltweit agierendes Unternehmen machen sollte. Die „Mechanik für das Klappverdeck“ revolutionierte fortan den Automobilbau für Modelle „oben ohne“.

Als Wilhelm Karmann – inzwischen Senior und Junior – kurz nach dem zweiten Weltkrieg ihre erste Liaison mit dem Wolfsburger Volkswagen-Werk eingingen, schlug die Geburtsstunde einer bis heute rollenden Legende: Das Käfer Ca-briolet, das von Karmann in Osnabrück entwickelt und dann im Auftrag von Volkswagen von 1949 bis 1980 gebaut wurde, ist – wie die geschlossene Version – ein Synonym des deutschen Wirtschaftswunders und steht gleichermaßen für den Aufschwung des Unternehmens.

Bis zum 10. Januar 1980 verließen insgesamt 331.847 Käfer mit „Stoffmütze“ die Werkshallen. Gefolgt von insgesamt vier Golf-Ca-briolet-Varianten – beginnend mit dem legendären „Erdbeerkörbchen – bis 2016 und zahlreichen anderen Modellen.

Die Jahre 2001 bis 2009 bedeuten das Ende der Eigenständigkeit der Karmann GmbH. Zu viele Auftraggeber zogen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten ab. Die Liquidität schwand. Am 23. Juni 2009 verließ schließlich der letzte echte Karmann die Produktionshallen. Mit der Gründung der Volkswagen Osnabrück GmbH im Dezember 2009 und der Übernahme der wichtigsten Produktionsmittel sicherte sich der Wolfsburger Konzern die legendäre Kompetenz der „Karmänner“ im Bereich der Cabriolet- und Kleinserienfertigung. Und diese kommt nun, nach dem letzten vom Band gelaufenen Beetle mit Stoffmütze im Jahr 2019, dem zurzeit einzigen offenen Modell der Marke Volkswagen zugute: dem T-Roc Cabriolet.

Aktuell ist dieser Volkswagen im Produktionsanlauf. Soll heißen, es werden pro Schicht 50 Einheiten gebaut. In den kommenden Wochen wird die Produktivität langsam gesteigert mit dem Ziel, 107 Fahrzeuge pro Schicht zu fertigen. Doch bestellbar ist der neue Osnabrücker bereits jetzt, bevor er im März bei den Händlern stehen wird.