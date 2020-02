„VW soll alle Kunden entschädigen“

Der am Freitag gescheiterte Vergleich zwischen dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) und VW im Diesel-Musterfeststellungsverfahren verursacht kräftige Nachbeben. VZBV-Vorstand Klaus Müller fordert, dass VW alle Kunden entschädigen müsse und nicht nur jene, die sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen haben.

Der VZBV klagt in dem Musterverfahren stellvertretend für rund 460.000 Kunden gegen VW. Verhandelt wird die Musterklage vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Das hatte früh Vergleichsverhandlungen angeregt, denen VW nach einigem Zögern zustimmte. Diese Verhandlungen sind nun zwar am Freitag geplatzt. Zeitgleich hat der Autobauer aber den im Musterprozess erfassten Klägern außergerichtliche Vergleichsverhandlungen angeboten.

Das greift dem VZBV zu kurz. Er fordert Geld für alle VW-Kunden. „Statt einige Hunderttausend könnten so Millionen betrogene Verbraucher in den Genuss von Entschädigungszahlungen kommen“, heißt es in einer Erklärung. Zugleich kritisieren die Verbraucherschützer, dass sie beim von VW angebotenen Vergleich keine Kontrollmöglichkeit hätten. „Die Verbraucher sind gezwungen, darauf zu vertrauen, dass der Konzern, der sie bereits einmal betrogen hat, jetzt plötzlich korrekt handelt – ohne Möglichkeit einer objektiven Überprüfung.“

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt VW-Kunden vor einer Annahme des Angebots. Grund: Sie müssten auf ihr Klagerecht verzichten. Sollte der Europäische Gerichtshof, der eine DUH-Klage verhandele, aber befinden, dass die nach wie vor aktivierten Abschalteinrichtungen illegal sind, könne dies zu Nachrüstungen oder Stilllegung der betroffenen Autos führen. Kunden, die auf ihr Klagerecht verzichten würden, hätten dann keine Handhabe gegen VW mehr.

Die Wolfsburger äußerten sich nicht zu den Forderungen des VZBV. Aus dem Unternehmensumfeld war zu vernehmen, dass diese mit Verwunderung aufgenommen worden seien. Unter anderem, weil VZBV-Vorstand Müller nun Entschädigungen für alle VW-Kunden fordere, obwohl er nur für die Musterkläger verhandelt habe.

Für das Scheitern der Vergleichsverhandlungen machen sich VW und VZBV gegenseitig verantwortlich. VW will aus seiner Sicht zu hohe Anwaltshonorare nicht akzeptieren, der VZBV wirft dem Autobauer vor, „nicht zu Transparenz und Sicherheitsmaßnahmen“ bereit zu sein.