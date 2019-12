Opto Gen Tech bei Durchstarter-Preis auf Platz 3

Das 2019 von Wissenschaftlern der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und TU Chemnitz gegründete Start-up Opto Gen Tech GmbH hat beim niedersächsischen Gründungswettbewerb „Durchstarter“ in der Kategorie Science Spin-Off den dritten Platz belegt. Die Ausgründung aus der UMG überzeugte die Jury mit ihrer Entwicklung eines optischen Cochlea-Implantats, das die Hörfähigkeit durch die Licht-Stimulation genetisch modifizierter Zellen in der Hörschnecke besser als in bisherigen Cochlea-Implantaten wiederherstellen soll.

Die Auszeichnung überreichte der niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann in Hannover. „Science Spin-offs leisten einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel und Wirtschaftswachstum. Die Gründerinnen und Gründer versuchen mit viel Engagement, ihre aus der Forschung an den Hochschulen erwachsenen Ideen unmittelbar umzusetzen und erfolgreich in den Markt zu bringen. Damit sorgen sie für Innovationen und helfen bei der Bewältigung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen”, sagte Minister Dr. Althusmann im Rahmen der Verleihung.

Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium verleiht den „Durchstarter“ seit 2009 alle zwei Jahre an herausragende Gründerpersönlichkeiten in Niedersachsen.

Im Vorfeld der Preisverleihung hatten Experten aus insgesamt 89 Bewerbungen jeweils drei Finalisten in den Kategorien Newcomer, Scale-up und Science Spin-off ausgewählt. Den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Wettbewerb hatten das Land Niedersachsen und die NBank in Kooperation mit den Unternehmerverbänden Niedersachsen ausgerichtet. Die Preisträger erhalten jeweils 5.000 Euro.

„Wir sind begeistert von dieser Auszeichnung und bedanken uns für die breite Unterstützung aus der Region für unser Projekt. Im Moment sind wir auf der Suche nach Investoren, welche uns auf dem langen Weg zum Medizinprodukt begleiten“, sagen Prof. Dr. Tobias Moser und Dr. Daniel Keppeler, die die Opto Gen Tech GmbH in diesem Jahr gemeinsam mit Dr. Christian Goßler und Prof. Dr. Ulrich Schwarz gegründet haben.

Auszeichnung im Juni beim Gründungswettbewerb „Lift-Off“

Bereits im Juni 2019 erhielt Opto Gen Tech beim Gründungswettbewerb „Lift-Off“ der Universität Göttingen den Sonderpreis „Life Science“ sowie den Publikumspreis in der Wissenschaftskategorie. Das in der letzten Dekade gewachsene und mit umfangreichen öffentlichen Mitteln geförderte translationale Wissenschaftsprojekt erhielt zuletzt eine Startfinanzierung zur produktgetriebenen Entwicklung durch die Photonik Inkubator GmbH.

Zusätzlich zur Gründungsförderung der Universität Göttingen wurde Opto Gen Tech durch den SNIC-Life Science Accelerator der GWG (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen) unterstützt, dessen Förderung das Niedersächsische Wirtschaftsministerium bis Ende 2022 verlängert hatte. Seit Beginn des Accelerator-Programms im Januar 2018 haben 16 Start-up-Teams und Spin-offs mit einem breiten Technologie- und Themenspektrum aus dem Life-Science Bereich das Qualifizierungsprogramm durchlaufen und von dem individuell zugeschnittenen Angebot profitiert.