Asklepios eröffnet in Goslar eigene Krankenpflegeschule

Adelheid May, Asklepios Regionalgeschäftsführerin Harz, begrüßt die neuen Schüler in der Asklepios Krankenpflegeschule.

Asklepios hat in Goslar jetzt eine eigene Krankenpflegeschule, die jüngst offiziell eröffnet wurde. Sie soll nach und nach erweitert werden und hat zunächst mit 14 Auszubildenden den Betrieb aufgenommen. Weitere Plätze sind im kommenden Jahr vorgesehen.

Es geht in der neuen Bildungseinrichtung um die dreijährige Ausbildung ab 2020 zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann – ehemals Gesundheits- und Krankenpfleger. In Goslar existiert bisher das Pflegeschulzentrum Goslar (PSZ), wo Pflegekräfte-Nachwuchs ausgebildet wird, seit 2004 geschieht das in Form eines Vereins. Aus diesem Verein ziehen sich die Harzkliniken in den nächsten drei Jahren immer weiter zurück.

„Wir freuen uns, dass Asklepios nun mit einer eigenen Schule den Pflegenachwuchs jetzt noch stärker fördert, wir wollen uns damit noch intensiver auch in diesem Bereich für die Region engagieren“, sagt Adelheid May, Geschäftsführerin der Asklepios Harzkliniken und der Asklepios Kliniken Schildautal Seesen.

Darüber hinaus haben die Asklepios Kliniken in Göttingen, Seesen und Goslar den Asklepios Bildungsverbund Südniedersachsen gegründet. Dabei geht es neben der Ausbildung auch um die Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte. Bestehende Ausbildungs-Einrichtungen in Göttingen und Seesen bleiben weiter bestehen, deren Leistungen werden jedoch gebündelt.