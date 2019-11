NordLB: Landtagsausschuss soll über Milliardengarantien beraten

Der Haushalts- und Finanzausschuss des niedersächsischen Landtages will am Mittwoch über den Gesetzentwurf zum Umbau der NordLB und die zugehörigen Garantien des Landes beraten (Archivbild).

Der Haushalts- und Finanzausschuss des niedersächsischen Landtages will am Mittwoch (10.30 Uhr) über den Gesetzentwurf zum Umbau der NordLB und die zugehörigen Garantien des Landes beraten. Anschließend (14 Uhr) plant Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) eine Pressekonferenz, auf der er über die Kapitalaufstockung bei dem Institut informieren will.

Zu den geplanten Hilfen für die vor allem durch marode Schiffskredite belastete Bank wird seit langem eine Entscheidung der EU-Kommission erwartet. Bereits jetzt sind Garantien Niedersachsens im Volumen von etwa 6,8 Milliarden Euro vorgesehen, die die NordLB weiter absichern sollen.

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wollen die NordLB finanziell stützen

Der Gesetzentwurf „zum Zweck der nachhaltigen Ausrichtung der Norddeutschen Landesbank“ soll in den zuständigen Parlamentsausschuss kommen – ebenso wie der neue Staatsvertrag zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen die NordLB finanziell stützen.

In Sachsen-Anhalt bringt die nach wie vor ausstehende Zustimmung Brüssels die Landesregierung in Zeitnot: Um noch in diesem Jahr die nötigen Gesetze verabschieden zu können, muss der Landtag in Magdeburg eine Sondersitzung einlegen. Das Land ist gezwungen, einen neuen Kredit aufzunehmen und die Schuldentilgung für ein Jahr auszusetzen. dpa