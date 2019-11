Pleissner Guss ehrt langjährige Mitarbeiter

Herzberg. Die Verantwortlichen der Pleissner Guss GmbH ehrten in diesem Jahr gleich zehn langjährige Mitglieder in einer gemeinsamen Feier.

Die Verantwortlichen der Pleissner Guss GmbH ehrten in diesem Jahr gleich zehn langjährige Mitglieder in einer gemeinsamen Feier. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat begleiteten die Jubilare durch das Programm. Treffpunkt war für eine Führung die Wilhelm-Busch-Mühle in Ebergötzen. Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Mittagessen. Für 40 Jahre wurden Birgit Burmester, Thomas Beckmann, Wolfgang Gastel, Harry Schmidt, Hans-Bernd Sommer und Tacettin Yilmaz geehrt. Für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zu dem Unternehmen wurden Kai-Uwe Grosse, Michael Klapprodt, Olaf Pförtner und Andreas Robles geehrt. Die Personalleiterin Dr. Ulrike Libal berichtete aus der Historie der Jahre 1979 und 1994 und erinnerte an die Veränderungen, die die Mitarbeiter im Laufe der Betriebszugehörigkeit erlebt hatten. Geschäftsführer Dr. Peter Busse schloss die Ehrungen mit einem Ausblick auf kommende Herausforderungen für die Pleissner Guss GmbH ab.