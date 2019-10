Porsche-Produktion stundenlang lahmgelegt – wegen IT-Panne

Stuttgart/Leipzig. Eine IT-Störung legte am Dienstag die Produktion bei Porsche in Stuttgart und Leipzig lahm. Ein Angriff von außen war es wohl nicht.

Eine massive IT-Störung hat am Dienstag für einige Stunden die Produktion beim Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte „Spiegel Online“ darüber berichtet.

Es habe sich um ein internes Problem gehandelt, das sich auf Produktion und Logistik an den beiden Standorten ausgewirkt habe, und nicht um einen Angriff von außen, betonte der Sprecher. Die Produktion sei noch am Abend wieder angelaufen.

IT-Panne bei Porsche: Auswirkungen noch nicht bekannt

Porsche produziert in seinem Stammwerk die zweitürigen Sportwagen 911 und 718 sowie neuerdings das Elektromodell Taycan. In Leipzig werden der kleine SUV Macan und der viertürige Panamera gebaut. Wie groß die Auswirkungen der Störung auf die Produktion waren, konnte der Sprecher noch nicht exakt beziffern.

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Porsche hat die neue Generation des 911 gezeigt. Es ist die achte Generation. Ausgeliefert wird ab dem ersten Quartal 2019. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Falls es mal dunkel ist – eine Wärmebildkamera sorgt für mehr Sicht in der Finsternis. Dazu Hermann Hesse: „Wahrlich, keiner ist weise/Der nicht das Dunkel kennt/Das unentrinnbar und leise/Von allem ihn trennt.“ Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Wer will: Der Einstiegspreis liegt bei 120.125 Euro. Der Preis erhöht sich um 25.000 Euro, wenn man im Porsche-Design-Shop einen goldenen Stift dazu kauft. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Das mit dem Stift war kein Scherz. Foto: Screenshot / Porsche Design Shop Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Wer das Geld hat, sieht das hier. Der Touchscreen im Cockpit ist größer geworden! Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Wer das Geld nicht hat, sieht das hier. Durchs Fenster. Vorsicht: Nicht zu nah dran, gibt bei Menschen mit Misch- oder fettiger Haut hässliche Abdrücke. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details An der roten Ampel würde der Porsche vor einem so aussehen. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details An der roten Fußgängerampel so. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Oder so. Je nach Straßenseite. Von 0 auf 100 geht es dann im besten Fall in 3,4 Sekunden. Das aber lieber nicht dort machen, wo Fußgänger sind. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Nochmal andersrum. Hier steht der Porsche. Er kann aber bis zu 306 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Das entspricht der sechsfachen Geschwindigkeit eines Nashorns. Oder der fünfzehnfachen eines Flusspferds. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Die Rückseite. Das Auto hat 331 kW/450 PS. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Der Scheinwerfer. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Die australische Sängerin Sia singt in ihrem Song Unstoppable: „I’m unstoppable/I’m a Porsche with no brakes.“ Serienmäßig sind Bremsen aber eingebaut, keine Sorge. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Neuer Porsche 911 – Bilder und Details Gute Fahrt. Foto: CB / Porsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

(dpa/msb)