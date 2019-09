In Wolfsburg fahren die meisten Elektro-Autos und Hybrid-Pkw

Die meisten Elektro-Autos in einer niedersächsischen Stadt fahren in Wolfsburg – gemessen an allen zugelassenen Pkw. Das geht aus den jährlichen Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts hervor. Insgesamt sind es zum Stichtag 1. Januar dieses Jahres 1771 reine Stromer und Plug-In-Hybride, also Autos, die neben einer Batterie auch noch über einen Verbrennungsmotor verfügen. Der Anteil am Sitz der VW-Konzernzentrale liegt damit bei 1,28 Prozent. In Braunschweig ist es knapp die Hälfte, 0,67 Prozent, insgesamt 973 Stromer und Hybride.

Die Zahlen werden durch die Zulassungen von Unternehmen, vor allem von Volkswagen, stark beeinflusst, teilt die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg am Montag mit. In deren Beritt fahren von rund 2,3 (???)Millionen Fahrzeugen 3881 (???)Autos vollelektrisch, 3863 (???) Pkw als Hybrid. Das macht einen Anteil von 0,3 Prozent aus. Auf diesem Niveau bewegt sich der Anteil der Stromer auch in der Landeshauptstadt Hannover. Knapp darüber liegt der Landkreis Helmstedt mit 0,31 Prozent Elektro-Autos.

Geringer ist der Anteil nach Angaben der Metropolregion in Peine (0,27 Prozent), Gifhorn (0,25), Wolfenbüttel und Göttingen (0,23 Prozent), Salzgitter (0,21) und Goslar (0,19). Am wenigesten elektrisch fährt man im Bezirk der Metropolregion in Holzminden, hier liegt der Anteil bei 0,15 Prozent mit 37 Stromerns und 30 Plug-In-Hybriden.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, ist nur ein Drittel der reinen E-Autos in Deutschland in Großstädten zugelassen. Reine E-Autos gelten wegen der begrenzten Reichweite der Batterien und des dichteren Ladenetzes eher als Angebot für größere Städte. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte am Wochenende vor einem Fokus auf Ballungszentren gewarnt. Eine flächendeckende gute Ladeinfrastruktur in ländlichen Regionen könne dem Elektroantrieb zum Durchbruch verhelfen – auch mit zunehmender Reichweite der Fahrzeuge, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

Rainer Nowak, Geschäftsführer der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, betont, dass die öffentlichen Lademöglichkeiten deutlich zunehmen. „Überall in der Metropolregion werden derzeit neue Säulen errichtet“, sagte er. Zunehmend würden Firmen ihre Betriebsparkplätze mit Ladesäulen ausrüsten. Ende Juli gab es deutschlandweit mehr als 20.500 Ladepunkte, das waren knapp 52 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Nowak ist überzeugt, dass der E-Automarkt „nach wie vor“ nicht unter einer geringen Nachfrage leidet, sondern unter einer „dürftigen“ Modellauswahl. „Im Kleinwagensegment finden Kunden nur ein bescheidenes Angebot“, so Nowak. Angesichts der Steigerung der Zulassungszahlen von bundesweit rund 80 Prozent im laufenden Jahr erwartet er rund 10.000 Elektrofahrzeuge auf den Straßen der Metropolregion. Zum 1. Januar dieses Jahres waren es knapp 8000. Für 2020 sei mit einem sprunghaften Anstieg zu rechnen, da neue Modelle, zum Beispiel der Volkswagen ID, „endlich“ für ein besseres Angebot sorgen würden.