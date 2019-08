Göttingen. Rund 500 Gäste aus Wirtschaft und Politik haben am Donnerstagabend an der Veranstaltung teilgenommen.

IHK Hannover feiert in Göttingen ihr Sommerfest

An die 500 Gäste aus Wirtschaft und Politik haben am Donnerstagabend am sechsten Sommerfest der südniedersächsischen Wirtschaft teilgenommen. Sie waren der Einladung der Organisatoren – IHK Hannover, Geschäftsstelle Göttingen, Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen sowie Arbeitgeberverband Mitte – gefolgt und haben auf dem Gelände der Mahr GmbH die ersten sieben Monate des Jahres Revue passieren lassen.

„Heute geht es eher um das gesellschaftliche Miteinander“, bemerkte Martin Rudolph, Geschäftsführer der IHK Geschäftsstelle Göttingen.

Als Präsidentin des AGV Mitte begrüßte Birgitt Witter-Wirsam die Gäste und bemerkte: „Zwölf Bürgermeister auf einem Haufen – heute können Sie Ihre Sorgen loswerden.“