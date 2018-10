Neuer Studiengang bietet Biomechanik an der TU an

Sei es für Sport- und Fitnessgeräte, für Prothesen oder für sich ergonomisch anpassende Autositze: Wenn menschliche Bewegung und Technologie zusammentreffen, sind ganz bestimmte Kompetenzen erforderlich. Mit der neuen, innovativen Studienrichtung Biomechanik bildet die TU Clausthal als eine der ersten Hochschulen Deutschlands Studierende innerhalb des Bachelor-Studiengangs Maschinenbau für diesen Bereich aus. Ab kommendem Wintersemester, für das sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober einschreiben können, geht es los.

Die Menschen hierzulande werden immer älter und arbeiten aufgrund des demografischen Wandels immer länger. Dadurch verändert sich die Ergonomie ihrer Arbeitsplätze, sie benötigen im Alltag Hilfsmittel (Assistenzsysteme), und der technische Fortschritt in der Medizin eröffnet der Physiotherapie neue Möglichkeiten in der Prävention und Rehabilitation.

Sport- und Fitnessindustrie

Moderne Studiengänge mit dem Schwerpunkt Biomechanik bilden Fachkräfte aus, die diesen neuen Möglichkeiten gerecht werden. Auch die wachsende Sport- und Fitnessindustrie bietet künftigen Absolventinnen und Absolventen der neuen Clausthaler Studienrichtung vielversprechende Beschäftigungsfelder. „Es ist ein wichtiges und spannendes Thema. Die Anatomie zeigt uns, wie die Dinge sind, die Biomechanik zeigt, wie sie funktionieren“, sagt Dr. med. Thomas Peterson, Chefarzt der Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie der Asklepios Harzkliniken GmbH in Goslar, der sich in die neue Studienrichtung als Dozent einbringt. „Dieses Wissen um die Funktion des Organismus ist die Voraussetzung für die Entwicklung intelligenter Fitness- und Reha-Programme, wirksamer Hilfsmittel und technischer Assist-Systeme.“

„Es gibt schon Interessenten für die neue Studienrichtung“, sagt Professor Armin Lohrengel, Studienfachberater für Maschinenbau an der TU Clausthal. Biomechanik wird neben Allgemeiner Maschinenbau und Mechatronik als dritte Studienrichtung innerhalb des sechssemestrigen Maschinenbau-Studiengangs hinzukommen. Absolventen könnten später in der Sport- und Fitnessbranche bzw. in Prävention und Rehabilitation beruflich einsteigen.

Für die neue Studienrichtung gibt es an der Harzer Universität beste Voraussetzungen. Zum einen schneidet die TU Clausthal beim renommierten CHE-Hochschulranking im Fach Maschinenbau seit Jahren hervorragend ab, zum anderen besteht eine große Affinität zu Sport und Bewegung. So kommt Arnd Peiffer, Biathlon-Olympiasieger 2018 in Pyeongchang, aus Clausthal-Zellerfeld und hat an der Technischen Universität studiert. Und Thierry Langer, im Ski-Langlauf Olympiateilnehmer in Südkorea, studiert aktuell den Masterstudiengang Chemie im Oberharz.

Das Sportinstitut der TU bietet mehr als 70 Sportarten an, zudem werden bereits Vorlesungen in Sporttheorie gehalten.