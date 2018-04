Zulieferer Prevent kündigt 90 Mitarbeitern -Vorwürfe gegen VW

Prevent sei nun gezwungen, in den Tochter-Unternehmen ES Automobilguss in Schönheide, Car Trim in Plauen und Prevent Foamtec in Stendal in Summe 700 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken oder ihnen gar zu kündigen. 90 Beschäftigten davon bei Prevent Foamtec habe bereits gekündigt werden müssen....