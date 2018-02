Warnstreik bei Avacon in Salzgitter

Salzgitter Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die rund 10 000 Beschäftigten der Unternehmen des Eon-Konzerns in ganz Deutschland ab Montag, 19. Februar, zu Warnstreiks auf, teilt Verdi mit. Betroffen ist auch Avacon in Salzgitter, wo es am Dienstag, 20. Februar, einen ganztägigen Warnstreik...