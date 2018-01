Metaller erhöhen Druck im Tarifstreit

In mehreren Bundesländern hat die IG Metall am Montag mit ihren flächendeckenden Warnstreiks begonnen.Im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt legten im laufenden Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie rund 1000 Mitarbeiter aus zehn Betrieben ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Bundesweit hätten sich bisher mehr als 15 000 Beschäftigte aus mehr als 80 Betrieben an Aktionen beteiligt. ...