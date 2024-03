Berlin. Die Lebensmittelbehörden warnen vor einem gefährlichen Energydrink. Der Grund: In Dosen der Marke wurden schädliche Sporen entdeckt.

Sie sollen wach machen und die Leistungsfähigkeit erhöhen: Energydrinks. Doch in Dosen einer Marke haben Experten nun gefährliche Schimmelsporen entdeckt. Das Verbraucherschutzministerium hat deshalb eine offizielle Lebensmittelwarnung

Konkret geht es um Energydrinks der Marke Levlup. Betroffen von dem Gefahrenhinweis ist laut der Verbraucherschutz-Website lebensmittelwarnung.de eine Charge von 500 Millimeter fassenden Dosen mit der Los-Kennzeichnung L431. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz und die Institute der Länder weisen darauf hin, dass die Energydrinks mit Myzel und Hyphen von Schimmelpilzen kontaminiert sind.

Verbraucherschutz warnt: Energydrink-Konsum kann zu Übelkeit und Erbrechen führen

Erkennbar sind Dosen der betroffenen Produktionsserie auch am Ende ihrer Haltbarkeit, dem 31. Oktober 2024. Der Verbraucherschutz warnt, dass der Verzehr der kontaminierten Levlup-Getränke Übelkeit und Erbrechen hervorrufen kann. Levlup richtet sich an die Gamer-Community und verspricht hydrierende Effekte während des Computerspielens. Das zuckerhaltige Getränk ist vor allem in Edeka-Supermärkten und Kiosken erhältlich.

