Ganz wird sich wohl nie klären lassen, wie das in Eiermilch getränkte und knusprig ausgebackene Brot zu seinem Namen kam. Eine Herleitung besagt jedoch, dass der gemeine arme Ritter einst aus Mangel an Fleisch und anderen Kostbarkeiten kurzerhand seine alten Brotstücke in die Pfanne warf. Hier und heute geht es zum Glück etwas dekadenter zu.

Probieren Sie selbst:

Nougat-Ritter mit Orangenkompott

Zutaten für 4 Portionen:

8 Orangen

1 EL Zucker

1 TL Speisestärke

8 Milchbrötchen

8 EL Nuss-Nougat-Creme

250 ml Milch

3 Eier (Größe M)

Salz

3 EL Butterschmalz

2 EL Puderzucker

1 Für das Kompott 3 Orangen mit einem Messer schälen, dabei die weiße Haut mit entfernen. Filets zwischen den Trennhäuten herausschneiden. Die übrigen 5 Orangen auspressen. Saft und Zucker aufkochen. Speisestärke mit wenig kaltem Wasser glatt rühren. In den kochenden Saft rühren und ca. 1 Minute köcheln lassen. Topf vom Herd ziehen, etwas abkühlen lassen, dann Orangenfilets untermischen. Kompott auskühlen lassen.

2 Jeweils eine Tasche in die Milchbrötchen schneiden, mit je 1 EL Nuss-Nougat-Creme füllen und Brötchen etwas zusammendrücken. Milch, Eier und 1 Prise Salz verquirlen. Brötchen darin mehrmals wenden. Butterschmalz portionsweise in einer großen Pfanne erhitzen, Brötchen darin portionsweise unter vorsichtigem Wenden braten. Fertige Brötchen warm stellen. Brötchen mit Puderzucker bestäuben, mit Kompott servieren. Dazu schmeckt Vanillesoße.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 17 g E, 29 g F, 83 g KH, 680 kcal

fmg