Berlin. Einem Großteil der Frauen ist die Perimenopause nicht bekannt. Eine Ärztin klärt über die Symptome auf und gibt Tipps für Betroffene.

Die Wechseljahre haben ein Imageproblem: Hitzewallungen, Hormonchaos, Gewichtszunahme, aber bis 50, so die Überzeugung, hat man damit nichts zu tun. Und solange die Periode noch kommt, sei man auf der sicheren Seite. Dabei ist aktuell etwa jede vierte Frau in Deutschland schon in den Wechseljahren. Ein Großteil von ihnen ist in der sogenannten Perimenopause – wovon laut einer Umfrage 88 Prozent der Frauen noch nie gehört haben. Es ist die Übergangsphase zwischen dem gebärfähigen Alter und der Menopause. Die Symptome werden aber oft viel zu spät erkannt.