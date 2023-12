Erst Antipasti-Weihnachtskranz, dann Veggiebraten „Wellington“ mit Knusperkürbis und zum Dessert Spekutastische Maracuja-Käse-Sahnetorte

Weihnachten beschrieb der englische Essayist James Henry Leigh Hunt bereits im 19. Jahrhundert als „die große Zeit des Zuviel“. Daran hat sich bis heute im Allgemeinen wenig geändert – wohl aber an der Art und Weise, wie wir entscheiden und bewerten, was zum Fest auf den Tisch kommt. Möglicherweise angeheizt durch die Corona-Pandemie und die damit erfahrene Verletzlichkeit des eigenen Wohlbefindens, erfährt auch unsere gelebte Esskultur nun seit geraumer Zeit einen immer spürbareren Wechsel: Ethische, soziale, nachhaltige sowie gesundheitliche Aspekte gewinnen an Bedeutung. Und die Zahl der Vegetarier hat sich laut Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in den letzten drei Jahren etwa verdoppelt. Fleischlose Ersatzkost ist selbst im Discounter immer stärker vertreten - und beliebt. Wieso also nicht auch traditionelle Festtagsküche entsprechend neu denken? In luftigem Blätterteig verstecken sich bei diesem fleischreduzierten Menü deshalb geröstete Pilze, mediterran abgeschmeckte Linsen, zarter Spinat und Senfcreme.