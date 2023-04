Aldi kickt bekannte Marke aus Sortiment – Kunden sauer

Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: So tricksen die Märkte dich bei jedem Einkauf aus – ohne dass du es merkst

Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: So tricksen die Märkte dich bei jedem Einkauf aus – ohne dass du es merkst

Discounter und Supermärkte in Deutschland passen immer wieder ihr Sortiment an oder führen neue Produkte oder Kundenleistungen ein. Der Discounter Aldi Süd etwa hat erst vor einigen Wochen sein Kassen-Konzept ausgebaut und bietet seinen Kunden in gleich mehreren Filialen sogenannte Self-Checkout-Kassen an. Konkurrent Edeka baut ebenfalls aus und schließt sich Payback an – aber nicht alle Kunden profitieren. Zumal dafür Rewe und Penny ihr Aus für Payback schon endgültig besiegelt haben. Auch im Hause Aldi steht gerade eine Trennung an.

Aldi trennt sich von bekannter Kosmetikmarke: Was die Produkte ersetzen soll

Der Discounter aus Essen trennt sich Berichten der "Lebensmittel Zeitung" zufolge von einer bekannten Marke in der Kosmetikabteilung. Dafür soll die Aldi-Eigenmarke "Lacura" ausgebaut werden und die Markenprodukte ersetzen. Bisher setzte der Discounter neben seinen Eigenmarken auf Produkte der Marke "Nivea" im Sortiment. Gegenüber der "Lebensmittel Zeitung" wollte sich Aldi nicht zum Strategiewechsel äußern. Eigenmarken wie "Lacura" seien jedoch "Teil der DNA" und würden 90 Prozent des Sortiments ausmachen.

Unternehmen Aldi Gründung 1961 in Essen Gründer Karl Albrecht und Theo Albrecht Umsatz 121,1 Milliarden USD (2021) Hauptsitz Essen Mitarbeiterzahl 77.661 (Aldi Nord) 181.334 (Aldi Süd)

Eine beachtliche Zahl – zumal der Discounter schon seit 2013 neben seinen Eigenmarken immer auch eine große Palette von Produkten der Marke "Nivea" im Sortiment geführt hatte. Über die genauen Gründe für das Aus der Kooperation lässt sich nur spekulieren. Gegenüber der "Lebensmittel Zeitung" berichten Brancheninsider von einem mangelnden Interesse vonseiten der Marke Baiersdorf an einer weiteren Zusammenarbeit mit Aldi. Der Konzern steht hinter der Marke "Nivea". Doch auch Aldi könnte ein Interesse an der Trennung haben.

Aldi nimmt Nivea aus Sortiment und baut Eigenmarke aus – "jetzt kaufe ich woanders"

Davon zeugt der massive Ausbau der Eigenmarken. Auch die Konkurrenz investiert zunehmend in die eigenen Produkte. Von "Cien" (Lidl) über Balea (dm) bis zu "ISANA" (Rossmann) hat mittlerweile fast jeder Discounter oder Drogeriemarkt eine starke Eigenmarke am Start. Die großen Drogerieketten setzen im Sortiment aber weiter auf einen guten Mix aus Marken- und Eigenmarken-Produkten. Discounter wie Aldi oder Lidl distanzieren sich zunehmend von dieser Strategie und setzen auf die Produkte der Eigenmarken.

Die Marke Nivea war lange ein fester Bestandteil im Aldi-Sortiment. Jetzt sollen Cremes, Körperlotion und Co. der Eigenmarke weichen. Foto: IMAGO/Pius Koller

In der Facebook-Community stößt diese Trennung von Nivea auf ein geteiltes Echo. Kommentare wie "jetzt kaufe ich woanders" sind gleich mehrfach unter entsprechenden Beiträgen zu der Meldung zu lesen. Es gibt aber auch positives Feedback. So textet eine Userin: "Finde ich gut – die Eigenmarke war schon immer gut und preiswert." Eine andere ergänzt: "Ich brauche keine Markenartikel, finde ich gut!" Weder Aldi noch Baiersdorf wollten sich auf Anfrage diverser Medien zu näheren Details äußern.

Aldi fährt neue Strategie und setzt auf nur eine Eigenmarke: Das könnte der Grund sein

Das auf Verbraucher-News spezialisierte Online-Portal "CHIP" vermutet bei der Eigenmarken-Strategie von Aldi jedoch ein Aufholen an die Konkurrenz. In Deutschland haben sich primär Rossmann und dm jeweils eine starke Eigenmarke aufgebaut. Aldi konnte stattdessen bisher noch nicht mit einer der eigenen Hausmarken wirklich durchstarten. Neben "Lacura" führt der Discounter auch noch die Eigenmarken "Ombia" und "Kür". Medienberichten zufolge will Aldi das Eigenmarken-Wirrwarr einstampfen und künftig nur noch auf die Marke "Lacura" setzen.

Uneinigkeit herrscht nach Informationen der "Lebensmittel Zeitung" noch bei der Schreibweise. Im Ausland – wo Aldi mit seiner Eigenmarke schon weitaus erfolgreicher ist – kennt man die Marke "Lacura" in Versalien oder auch in getrennter Schreibweise. Die Debatte zeigt aber: Aldi macht sich über das Marken-Thema offenbar viele Gedanken und möchte die Eigenmarke "Lacura" hierzulande offenbar noch einmal neu aufladen. Die Trennung von Nivea könnte hier der erste Schritt gewesen sein.