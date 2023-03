Mysteriöse Sphinx in Ägypten gefunden: Was Forscher überrascht

In Ägypten haben Archäologen eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Eine Sphinx mit Wangengrübchen. Die Forschenden konnten die Statue in der Nähe eines Tempels zur Ehren der Göttin Hathor in Südägypten ausgraben. Die Sphinx ist etwas kleiner als ein erwachsener Mensch und damit nicht mit ihrem berühmten 20 Meter hohen Gegenstück in Gizeh vergleichbar.

Wissenschaftler sollen das steinerne Mischwesen aus Löwen und Menschen einem realen Vorbild zuordnen können. So wurde neben der Sphinx auch eine Stele mit altägyptischer Inschrift und Hieroglyphen gefunden, die Hinweise auf die Identität geben.

Die Sphinx ein römischer Kaiser?

Es könnte sich demnach um eine Darstellung des römischen Kaisers Claudius handeln, der vom Jahr 41 bis 54 als Herrscher über das römische Reich auch Ägypten regierte. Wann die Sphinx genau geschaffen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Die Artefakte wurden in einem zweistöckigen Grab in der Tempelanlage Dendera in der Quena-Provinz gefunden. Der Ort liegt 450 Kilometer südlich von Kairo.

Die Sphinx wurde in einem Grab aus der byzantinischen Herrschaftszeit gefunden. Foto: AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES

Der Schrein, in dem die Sphinx entdeckt wurde, soll aus der byzantinischen Herrschaftszeit über Ägypten stammen. Von dem Jahr 395 bis zur Eroberung Ägyptens durch die Araber 642 kontrollierten die Erben des römischen Reiches das Land am Nil.

Ägypten: Der Profit mit der Archäologie

Kritische Stimmen weisen daraufhin, dass ägyptische Behörden immer wieder archäologische Funde zur medialen Sensation übertreiben. Das Land wolle nach jahrelanger Wirtschaftskrise und Corona-Pandemie endlich den Tourismus wieder antreiben.

Erst letzte Woche machte Ägypten Schlagzeichen, als ein neun-Meter langer Tunnel in der Cheops-Pyramide entdeckt wurde. (os)