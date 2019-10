Schweinepest in China macht Schnitzel in Deutschland teuer

Der Ausbruch der Schweinepest in China hat Auswirkungen auf die Fleischpreise in Deutschland. Wegen der gestiegenen Nachfrage in dem asiatischen Land seien die Preise für Schweinefleisch im September laut Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn auf dem Weltmarkt um 8,3 Prozent im...