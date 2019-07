Reiseprofis verraten: So bucht man Urlaub gut, aber günstig

Jetzt noch schnell den Sommerurlaub buchen - aber wo ist das Preis-Leistung-Verhältnis im Urlaub am besten? Individualurlaub auf Mallorca oder doch lieber all inclusive in Ägypten? Und wie bekomme ich das beste Zimmer im Hotel? Diese und anderen Fragen beantworten im Video zwei Reiseexperten, die...