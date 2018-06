Ausstellung in Kassel: Groß gedacht – groß gemacht

Wenn Wolfgang Schmelzer sich in Landgraf Carl verwandelt, schlüpft er in eine bronzefarbene Uniform, setzt sich einen Dreispitz auf die Wallemähne und streckt die Brust raus. Wer mächtig sein will, muss mächtig Eindruck machen. Das gilt für den Touristenführer heute genauso wie für den hessischen...