Neonikotinoide: Kommt das Verbot für die Bienengifte?

Die Biene und das Sterben werden in diesen Tagen häufig in einem Atemzug genannt: Das Bienensterben treibt die Imker um, die Umweltschützer, die Innenpolitik, die Politik auf europäischer Ebene und auch die Landwirte. So kommt es, dass am Freitag jene Gifte auf der Tagesordnung des Bundestages...