Was für ein Top-Auftritt! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielten bei Dauerrivale Bayern München wie entfesselt, verpassten dem Bundesliga-Spitzenreiter in dessen Stadion eine heftige Abreibung.

München. Zum neunten Mal in Serie kann der VfL am 18. Mai in Köln den DFB-Pokal gewinnen. Trotz Personalsorgen gelang am Samstag beim 5:0 in München fast alles