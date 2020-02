Ralf Kellermann: „Jeder Titel hilft uns“

Genau zwei Monate ist es am heutigen Freitag her, dass es in der Frauenfußball-Bundesliga um Punkte ging. Mit dem Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim wird für den VfL Wolfsburg die heiße Saisonphase eingeläutet. Bis zu 17 Spiele könnten es in dreieinhalb Monaten werden, wenn die Mannschaft von...