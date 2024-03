Wolfsburg. Auch MP Weil sieht das 0:4 des VfL im Spitzenspiel – Stroot: Unabhängig von dem Spielverlauf genieße ich das in jedem Moment.

Es ist ein Thema, das aus Wolfsburger Sicht angesichts der 0:4-Niederlage im Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga gegen den FC Bayern fast unterging. Aber noch nie waren mehr Tickets für ein Spiel der VfLerinnen weggegangen als für das am vergangenen Samstag. Die offizielle Zuschauerzahl gab der Klub mit 24.437 an – Rekord.

Zahlreiche Prominente unter den Zuschauern in der VW-Arena

Darunter waren auch zahlreiche prominente Gesichter: Bundestrainer Horst Hrubesch und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer ließen sich die Partie, in der ein Großteil der deutschen Nationalspielerinnen auf dem Rasen stand, natürlich nicht entgehen. Auch Stephan Weil war dabei. Den niedersächsischen Ministerpräsidenten hatten die VfLerinnen im vergangenen Sommer bei einer Ehrung in Hannover eingeladen. Und auch Comedian Elton schaute vorbei.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) mit VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. © regios24 | Darius Simka

Am Ende konnte die Rekordkulisse den Wolfsburgerinnen nicht den entscheidenden Schub geben. Tommy Stroot meinte mit Blick auf den Bestwert: „Unabhängig von dem Spielverlauf genieße ich das in jedem Moment.“ Der VfL-Coach sagte weiter: „Das ist für viele einfach ein tolles Event ist und auch ich hatte Freunde, Familie da, die teilweise zum ersten Mal im Stadion waren und die begeistert von der Atmosphäre waren.“

Erste VfL-Niederlage unter Stroot in der VW-Arena

Die familiäre Stimmung wird von vielen Frauenfußball-Fans geschätzt. „Für Familien, für Kids ist das einfach eine tolle Entdeckungsreise. Ich glaube, es gibt ganz viele, die hier das erste Mal so ein Stadionerlebnis haben“, sagte Stroot.

Wolfsburg, 23.03.2024, FUßBALL - VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Saison 2023/24. Cheftrainer Tommy Stroot (VfL Wolfsburg) Foto: Darius Simka/regios24 © regios24 | Darius Simka

Für den Wolfsburger Trainer selbst war es die die erste Niederlage in der VW-Arena überhaupt. Gleichwohl waren nicht alle Umzüge aus dem AOK-Stadion ins benachbarte größere Stadion von Erfolg geprägt. Gegen Barcelona flog der VfL 2022 im Champions-League-Rückspiel trotz eines 2:0-Erfolgs aus dem Wettbewerb.

Bis zu der Bayern-Niederlage hatte Stroot aber mit seiner Mannschaft in der VW-Arena in Königsklasse und Bundesliga fünf Siege bei zwei Unentschieden gefeiert. Stroot ist seit Sommer 2021 in Wolfsburg im Amt.